Sergio Uñac encabezó este viernes 29 de mayo, en Pocito, un encuentro político con intendentes, legisladores y dirigentes del Partido Justicialista de San Juan, en una convocatoria que reunió a referentes de distintos sectores del peronismo para analizar la situación económica, la realidad de los municipios y el escenario político provincial y nacional.

La actividad, un almuerzo que fue locro por la cercanía con el pasado 25 de Mayo, se desarrolló en el camping Luz y Fuerza y contó con una amplia participación de referentes políticos del PJ provincial. El encuentro marcó una de las primeras actividades políticas de peso encabezadas por el senador nacional en la provincia en los últimos meses y sirvió para intercambiar visiones sobre el contexto económico y social que atraviesa San Juan.

"La realidad que están viviendo"

En diálogo con DIARIO HUARPE, el senador Uñac explicó que uno de los principales objetivos fue escuchar de primera mano las inquietudes y dificultades que enfrentan los dirigentes territoriales.

Uñac con los intendentes del PJ que dijeron presente.

“Fue una reunión con dirigentes para charlar la realidad de la política nacional, la situación económica que está atravesando el país, la que atraviesa la provincia y obviamente también escuchar de la boca de los propios dirigentes de nuestro partido, intendentes, diputados, la realidad que están viviendo”, expresó.

El exgobernador de San Juan sostuvo que la situación económica genera dificultades en los distintos departamentos y advirtió sobre el impacto que tiene la caída de recursos. “Con una recaudación que cae, una distribución de recursos que obviamente no alcanza para cubrir las necesidades, no que tienen los intendentes, sino que tiene la sociedad y que le expresa a los intendentes”, afirmó.

Los diputados provinciales peronistas no faltaron.

Durante el encuentro también hubo espacio para analizar la situación interna del justicialismo y la necesidad de fortalecer los canales de diálogo entre los distintos sectores partidarios.

Un llamado al diálogo

Consultado sobre los mensajes de unidad que plantearon algunos de los asistentes, Uñac consideró que el peronismo debe continuar generando espacios de encuentro pese a las diferencias internas.

“Creo que nosotros tenemos que hacer muchos esfuerzos respecto a esto, entendiendo que el partido tiene matices, que el partido tiene sectores, que el partido tiene vertientes. Esto va camino a eso, a lograr la unidad”, señaló.

Los diputados nacionales Chica y Andino, y la senadora Giménez junto a Uñac.

Al mismo tiempo, reconoció que no todos los sectores participan de estos procesos, aunque destacó el valor político de la convocatoria.

“Habrá sectores que vendrán, otros a lo mejor que no, hay que entenderlos también. Hay posicionamientos nacionales que son lógicos, que hay dirigentes políticos en la provincia que lo pueden ir mirando para un lado o para el otro, pero este es un gran primer paso que estamos dando en la mañana de hoy”, agregó.

Desde la conducción partidaria, el presidente del PJ San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, valoró la reunión y adelantó que buscará que este tipo de debates también se desarrollen dentro de la estructura formal del partido.

“Creo que es muy importante, muy interesante poder escuchar al senador, su perspectiva a nivel nacional. Yo creo que desde el PJ también vamos a esperar que él vaya al PJ, que vaya al Consejo, lo vamos a esperar. Yo lo voy a invitar para que la posterior reunión sea por el PJ”, manifestó.

Uñac le habló a la dirigencia y se plantearon escenarios.

Por su parte, el diputado nacional Cristian Andino destacó que este tipo de encuentros permiten acercar posiciones y debatir propuestas frente a las problemáticas que afectan a distintos sectores de la sociedad.

“La política tiene que ser esto, mucho diálogo, mucho consenso, propuestas. En este tipo de reuniones surge esto, la posibilidad de dialogar y presentar propuestas a las distintas situaciones que hoy puede tener una familia, una pequeña y media empresa, un productor o un prestador de servicios de turismo”, sostuvo.

Además, remarcó que el desafío pasa por escuchar las demandas sociales y construir respuestas concretas. “Cómo escuchamos a la gente, cómo logramos identificar las distintas problemáticas y cuáles son nuestras propuestas o desde el lugar que nos toca cómo podemos aportar para resolver ese problema y que la gente esté un poquito mejor”, concluyó.

Los mesones de la unidad peronista que se busca construir.

La reunión dejó una foto de acercamiento entre intendentes, legisladores y dirigentes peronistas, en un contexto marcado por las dificultades económicas y por las discusiones internas que atraviesa el justicialismo sanjuanino.

Quiénes estuvieron