

Los Nocheros están celebrando un hito enorme en la música popular argentina: sus cuatro décadas de trayectoria. La gira, bautizada “Nocheros 40 años. El show” busca ser un reencuentro histórico con el público que los ha acompañado a lo largo de los años.

En este contexto, el grupo comandado por los hermanos Teruel volverá a generar emociones en una noche de canciones imperdible para los fans históricos de su carrera. Esta vez, la actuación en la provincia será el 22 de agosto en la sala principal del Teatro del Bicentenario.

El grupo viene de ser reconocido por su trayectoria en los Premios Gardel y siente que atraviesa un momento de madurez artística, resiliencia y renovación.

El objetivo principal de estos recitales es festejar su legado, ese que transformó el folklore argentino y logró atravesar generaciones sin perder vigencia.

El espectáculo está armado para apelar directamente a la nostalgia y a la identidad popular, ofreciendo una experiencia distinta a un concierto tradicional.

Hay que tener en cuenta que, actualmente, Los Nocheros está en formato trío. Tras la despedida definitiva de Kike Teruel a mediados de 2023, el grupo decidió no buscar un reemplazo y continuar con tres voces principales. La formación oficial hoy está compuesta por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel (quien se sumó en 2005 tras la salida de Jorge Rojas). Para mantener la clásica potencia armónica que los caracteriza en sus recitales, el trío se apoya en tres voces de coro y su banda de músicos de acompañamiento.

Si ir más lejos, en febrero pasado protagonizaron un reencuentro histórico en el escenario de Cafayate junto a Jorge Rojas, compartiendo clásicos que no cantaban juntos desde hace casi dos décadas.

Además, a principios de año lanzaron el sencillo "Como antes", cruzando el folklore con sonidos más tropicales junto a Rodrigo Tapari.

En esta oportunidad, la cita prevista para el Teatro del Bicentenario, el show será un viaje por los clásicos e himnos que marcaron diferentes etapas, cambios y desafíos a lo largo de estos 40 años.

Por otro lado, tendrán una parada icónica en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 11 de agosto. La gira nacional incluirá también Mendoza, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario y Paraná, entre otras ciudades.

El concierto se realizará el sábado 22 de agosto a las 22 hs en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Entradas a la venta. Con este espectáculo, el público sanjuanino podrá revivir aquellas melodías que marcaron generaciones y acompañaron historias personales, reuniones familiares, viajes y momentos inolvidables.

A lo largo de cuarenta años, Los Nocheros consolidaron un estilo propio que los convirtió en referentes indiscutidos de la música nacional, con más de 25 discos editados, millones de copias vendidas y reconocimientos como Premios Gardel, nominaciones a los Latin Grammy y actuaciones históricas en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón, el Estadio Vélez y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La gira “Nocheros, 40 años. El show” reúne las canciones más emblemáticas de toda su carrera en una puesta que atraviesa distintas etapas del grupo, reviviendo clásicos que ya forman parte de la memoria colectiva argentina.

Venta de entradas

La función se realizará el sábado 22 de agosto a las 22 hs en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas se encuentran disponibles en boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h, y sábados de 9:30 a 14:00 h. También pueden adquirirse de manera online a través de TuEntrada.com

