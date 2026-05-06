Brasil y Colombia golearon en la segunda fecha del Panamericano de Sordos

El Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026 continúa su marcha en la Provincia de San Juan. Se trata de la tercera edición del certamen y la primera vez que se celebra en territorio sanjuanino, ofreciendo un evento deportivo de alto nivel con entrada libre y gratuita para todo el público en el Estadio Aldo Cantoni.

Este martes 5 de mayo se disputó la segunda jornada de competencia, la cual estuvo marcada por una gran efectividad ofensiva en la rama masculina. En el primer turno, la selección de Colombia se impuso con autoridad ante Perú por un contundente 11 a 2. Posteriormente, se vivió el clásico sudamericano entre Uruguay y Brasil, donde la "Verdeamarela" mostró su poderío al vencer a los charrúas por 15 a 1.

Cambios en la rama femenina

En cuanto a las damas, la jornada se vio alterada por un imprevisto logístico. El seleccionado de Chile no pudo arribar a la provincia para participar del torneo, lo que obligó al Comité Organizador a designar fecha libre para los equipos que debían enfrentar a las trasandinas.

Ante esta situación, las selecciones femeninas de Argentina y Brasil aprovecharon el espacio para disputar un encuentro amistoso. El campeonato cuenta con el soporte de la Confederación Argentina Deportiva de Sordos (CADES) y la Organización Deportiva Panamericana de Sordos (PANAMDES), además del auspicio del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte local.

Programación para este miércoles

La actividad continúa hoy, miércoles 6 de mayo, con partidos decisivos que podrán seguirse de forma presencial o a través de la señal de DEPORTV y el canal de YouTube de CADES.

Cronograma de hoy:

14:45 horas: Premiación del certamen femenino.

18:00 horas: Perú vs. Brasil (Masculino).

20:00 horas: Colombia vs. Argentina (Masculino).

Libre: La Selección Argentina femenina cumplirá con su fecha de descanso tras la baja de Chile.