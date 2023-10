El reciente debate presidencial en Argentina destacó las diferencias significativas en las visiones de los candidatos sobre el desarrollo humano, la economía y el medio ambiente. El cruce se dio entre Javier Milei y Myriam Bregman. Los candidatos expresaron sus opiniones sobre temas clave que van desde la libertad económica hasta la protección del medio ambiente.

Javier Milei hizo hincapié en la importancia de la libertad económica y argumentó que los países más libres económicamente son ocho veces más ricos que aquellos con políticas más restrictivas. Se subrayó que la distribución de ingresos en países más libres es significativamente mejor que en aquellos con regulaciones más estrictas. Además, se destacó que la libertad económica se traduce en una mayor longevidad y mejores resultados en educación.

“Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo respuestas, y lo que le fue tirando lo dijo, porque la destrucción del planeta es una de las muestras más clara de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos, y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo, que cacaree, que diga lo que quiera, nosotros vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, a Chubut que lucha contra la megaminería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos medioambientales”.

A su turno, Bullrich planteó: “Milei, Desarrollo Humano no es decile mogólico a la gente o viejos meados. No tenés que maltratar a las mujeres. Y vos Massa, no hace falta que nos defiendas”, cerró.