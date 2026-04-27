La organización no gubernamental AFS (American Field Service), dedicada a programas de intercambio estudiantil., inició la búsqueda activa de familias anfitrionas en San Juan para el próximo semestre. Asimismo, la entidad convoca a familias interesadas en hospedar a adolescentes extranjeros que llegarán en agosto.

Paula Di Luciano, voluntaria de la organización, explicó a DIARIO HUARPE que en agosto se espera el arribo de 11 estudiantes provenientes de Estados Unidos, Finlandia e Italia. “Son chicos de entre 15 y 17 años: nueve son mujeres y dos varones”, detalló. Sobre el programa, la joven explicó que “mucha gente la confunde con una agencia de viajes que hace intercambios, pero la idea es que las personas hagan una inmersión cultural en otro país”.

Según Di Luciano, el programa se basa en tres pilares: el estudiante, la familia anfitriona y el colegio. El joven asiste a clases como cualquier alumno, mientras que la familia lo acompaña en el día a día y le muestra de cerca cómo es la cultura y la vida en San Juan. Actualmente, la provincia ya cuenta con estudiantes de Italia, Brasil y Alemania que llegaron a principios de año y que, según la voluntaria, “llevan una vida como si fueran un residente más”.

En cuanto a los requisitos para las familias interesadas, la voluntaria explicó que no existen condiciones económicas estrictas ni es necesario contar con una habitación exclusiva. “Es básicamente dar cariño como a un hijo más y un plato de comida”, sostuvo, y agregó que los jóvenes “vienen con el chip de adaptarse a la familia”. El objetivo de fondo de la organización es “abrir la cabeza y ver que la persona de otro país es igual a uno”.

El proceso de selección incluye una entrevista en el domicilio para evaluar la compatibilidad entre el perfil del estudiante y el de la familia anfitriona. “Queremos conocer a la familia para buscar el par perfecto con los perfiles de los estudiantes”, indicó Di Luciano. Además, destacó que “cada estudiante tiene un consejero para cualquier inconveniente”, lo que garantiza acompañamiento durante toda la estadía.

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @AFSSanJuan o a tráves de la coordinadora de la ONG al 3854 40-0881. Sobre los plazos, Di Luciano aclaró que “no hay un límite de tiempo para postularse porque siempre estamos buscando familias. En enero y febrero llega un grupo de chicos y luego en agosto, por lo que la convocatoria es constante”.