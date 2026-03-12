La provincia de San Juan formalizó su adhesión a la Ley Nacional 27.043, que establece un abordaje integral e interdisciplinario para las personas con trastorno del espectro autista. La medida fue valorada por organizaciones y familias vinculadas a la temática, que desde hace años impulsaban la implementación de esta normativa en el ámbito local. La legislación nacional promueve políticas públicas destinadas a garantizar diagnóstico temprano, tratamiento, inclusión educativa y acompañamiento social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus entornos familiares.

Desde el sector asociativo destacaron que la adhesión provincial representa un avance importante dentro de un proceso de reclamos sostenidos durante años. “Existe una gran expectativa porque se trata de un paso más en una lucha que las familias y las organizaciones vienen impulsando desde hace mucho tiempo”, señaló a DIARIO HUARPE Érica Godoy, presidenta de Autismo San Juan. Según explicó, la norma establece lineamientos que permitirían ordenar políticas públicas y fortalecer la atención interdisciplinaria destinada a las personas con trastorno del espectro autista.

La referente subrayó que la normativa nacional contempla diferentes aspectos vinculados a la inclusión social y al acceso a servicios básicos. “La adhesión a la Ley 27.043 es fundamental porque propone un abordaje integral para las personas con autismo. Desde hace años venimos trabajando para que esta herramienta se implemente también en la provincia”, expresó.

Uno de los puntos centrales de la normativa está vinculado con la mejora en el acceso a distintos derechos. De acuerdo con las organizaciones que acompañan a las familias, la aplicación de la ley podría facilitar el acceso a servicios de salud, educación y actividades recreativas, además de promover políticas de inclusión social.

“Si la ley se aplica plenamente, muchas cuestiones podrían volverse más accesibles para las personas con autismo y sus familias”, indicó Godoy. En ese sentido, explicó que el enfoque integral contempla tanto la atención de la persona como el acompañamiento de su entorno familiar. “La expectativa es que exista mayor acceso a la educación, a la atención de salud y también a espacios deportivos y recreativos”, agregó.

Proyectos para ampliar la legislación provincial

Desde las organizaciones anticiparon que, además de la adhesión a la normativa nacional, se trabaja en la presentación de un proyecto de ley provincial que amplíe el alcance de las políticas públicas destinadas al sector. La iniciativa buscaría profundizar las acciones en materia de inclusión social, educación y oportunidades laborales.

“Además de la adhesión a la ley nacional, se está preparando un proyecto de ley provincial que abarcará distintas cuestiones vinculadas a la inclusión de las personas con autismo, especialmente en la etapa adulta”, afirmó Godoy. Según explicó, el objetivo es consolidar un marco normativo que permita desarrollar políticas sostenidas en el tiempo y generar mayores oportunidades para este colectivo.

Desafíos para la vida adulta

Otro de los aspectos señalados por las organizaciones tiene que ver con la situación de las personas adultas con autismo, quienes suelen enfrentar mayores dificultades para insertarse en distintos ámbitos sociales. Según plantean, la falta de oportunidades laborales y de programas específicos constituye uno de los principales desafíos.

“Las personas adultas con autismo suelen ser quienes más dificultades encuentran. Cuando terminan la escuela secundaria o egresan de instituciones educativas especiales, en muchos casos las alternativas se reducen a talleres ocupacionales”, explicó la presidenta de Autismo San Juan.

En esa línea, remarcó que la inserción laboral continúa siendo una deuda pendiente dentro de los sistemas de inclusión. “Todavía existen barreras dentro del sistema laboral. Muchas veces las empresas dudan en contratar a una persona con autismo porque no saben si podrá desempeñar la tarea, y esa desconfianza termina generando exclusión”, sostuvo.