Calidra, una de las empresas de referencia en el sector industrial de San Juan, lanzó una convocatoria para incorporar a un/a Administrador/a de Personas a su equipo. La búsqueda está orientada a candidatos con formación en Recursos Humanos, Ingeniería Industrial o estudiantes avanzados de estas carreras, con experiencia previa en ámbitos industriales.

Según detalla la convocatoria, los postulantes deberán contar con conocimientos aplicados en sistemas de gestión como ISO, TPM, LEAN o 5S, además de experiencia en áreas de Recursos Humanos vinculadas a procesos industriales. También se valorará el manejo de conceptos de Marca Empleadora y programas afines.

El perfil buscado requiere competencias específicas, entre ellas negociación, liderazgo, capacidad de comunicación, trabajo en equipo tanto presencial como a distancia, y dominio de herramientas tecnológicas. Estos atributos serán clave para integrarse a un entorno dinámico y orientado a la mejora continua.

En cuanto a las condiciones laborales, Calidra ofrece medicina prepaga, un excelente clima de trabajo, capacitaciones internas, oportunidades de desarrollo profesional e incorporación inmediata.

La empresa invita a aquellos interesados a postularse a través de su página web: www.calidra.com