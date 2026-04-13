El Gobierno nacional avanzó con una modificación clave en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de ampliar el universo de proyectos que pueden acceder a sus beneficios y fortalecer la llegada de capitales a sectores estratégicos.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 484/2026 del Ministerio de Economía y apunta a redefinir uno de los parámetros técnicos centrales del esquema: el criterio que determina cuándo una inversión puede ser considerada de largo plazo.

En concreto, se elevó del 30% al 35% el umbral de un indicador financiero que evalúa la relación entre los ingresos generados por un proyecto durante sus primeros tres años —sin contemplar la inversión inicial— y el capital invertido en ese mismo período. Este cambio, aunque técnico, tiene impacto directo en la posibilidad de que más iniciativas queden encuadradas dentro del régimen.

Desde el Gobierno explicaron que la modificación busca preservar el espíritu del RIGI, pero dotarlo de mayor flexibilidad frente a las particularidades de cada sector productivo. En la práctica, el esquema anterior podía dejar afuera proyectos de gran envergadura por aplicar criterios considerados demasiado rígidos.

La decisión se sustenta en informes técnicos elaborados por distintas áreas del Ministerio de Economía, que detectaron distorsiones en la evaluación de ciertos emprendimientos, especialmente en el ámbito energético.

En ese sentido, desde la Secretaría de Energía remarcaron que proyectos como los hidrocarburíferos presentan dinámicas específicas: pueden generar ingresos en etapas tempranas, pero requieren reinversiones constantes a lo largo de períodos extensos, que pueden ir de 20 a 35 años. Esto los ubica claramente dentro de la lógica de inversiones de largo plazo, pese a no encajar plenamente en el esquema anterior.

Con este ajuste, el Ejecutivo busca mejorar la precisión en la evaluación de los proyectos y evitar que iniciativas estratégicas queden excluidas por cuestiones metodológicas.

El cambio se da en un contexto donde el Gobierno nacional intenta consolidar al RIGI como una herramienta clave para atraer inversiones de gran escala, especialmente en áreas como energía, minería e infraestructura, con impacto directo en provincias como San Juan.

Así, la flexibilización del régimen aparece como un movimiento orientado a dinamizar la economía real, facilitar el ingreso de nuevos actores y acelerar proyectos que requieren altos niveles de inversión y horizontes de recuperación a largo plazo.