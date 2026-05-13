Jimena Barón reveló el problema de salud que sufrió en sus vacaciones

Jimena Baron atraviesa un momento complicado durante su viaje por Alemania junto a su pareja Matias Palleiro y su hijo Arturo. La artista decidio mostrar a sus seguidores el inconveniente fisico que le impide movilizarse con normalidad.

Segun explico la lesion se origino por el uso de calzado alto durante las grabaciones de su programa. Al respecto comento que "Esto comenzó en Es mi sueño por los tacos, no saben lo que es esto" mientras enseñaba la zona afectada a traves de sus redes sociales.

La situacion se complico significativamente durante el traslado hacia el viejo continente. La cantante relato que "En el avión se desmadró el asunto, yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla. Estuve recorriendo todo Frankfurt en sandalias. Me duele muchísimo". A pesar de la molestia constante la actriz intento mantener el buen humor que la caracteriza frente a la preocupacion de sus cientos de fanaticos que se comunicaron con ella.

Ante la catarata de comentarios y consejos medicos recibidos en sus historias de Instagram ella decidio responder con un toque de ironia. Escribio que "Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto" para llevar tranquilidad sobre el seguimiento de su salud. El malestar la obligo a cambiar su vestimenta planificada por una opcion mucho mas comoda para poder seguir con el itinerario previsto.

Para finalizar su descargo la interprete indico que "Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas" cerrando su mensaje con risas entre sus seguidores. De esta manera la artista dejo en claro que aunque el dolor sea intenso buscara disfrutar lo que queda de su estadia europea en familia.