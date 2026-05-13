Pampita impone el cinturón con tachas como tendencia del invierno 2026

Pampita volvió a captar todas las miradas al mostrarse en sus redes sociales con un estilo que combina sofisticación y rebeldía. En medio de un presente personal marcado por su reciente alejamiento de Martín Pepa la modelo eligió un conjunto relajado pero con mucha personalidad para marcar el pulso de lo que vendrá en la moda nacional. El gran protagonista de su elección fue un cinturón XL negro adornado con tachas plateadas y una hebilla metálica de inspiración western.

Este accesorio que ya se convirtió en un objeto de deseo para las seguidoras del street style forma parte de la estética boho-rock que pisa fuerte en este invierno 2026. La pieza no solo ayuda a estilizar la silueta sino que logra elevar cualquier conjunto básico transformándolo en una propuesta moderna. La conductora lo integró a un outfit compuesto por un body cavado y una falda larga de caída suave logrando un equilibrio visual perfecto.

Para cerrar su apuesta fashionista la modelo sumó gafas oscuras y una cartera trenzada manteniendo una estética minimalista en el resto de los detalles. Esta elección de estilo llega en un momento de cambios para ella donde se la ve segura y audaz con cada paso que da. El cinturón ancho con tachas ya comenzó a verse en las principales pasarelas y entre influencers confirmando que será la pieza clave para renovar vestidos jeans o blazers durante toda la temporada.