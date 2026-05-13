El gremio de los trabajadores bancarios en San Juan activó un plan de acción directa frente a lo que consideran un avance sobre los derechos convencionales y la estabilidad laboral. La medida de fuerza, que consiste en un paro y manifestación durante las últimas tres horas de atención al público, tiene su foco inicial en el Banco Hipotecario, aunque el malestar se extiende a todo el sector debido a la implementación de programas de salida de personal. Según explicó Waldo Gutiérrez a DIARIO HUARPE, el conflicto con la patronal del Banco Hipotecario se originó por disputas entre convenios colectivos y se agravó con la “decisión de la empresa de generar estas desvinculaciones mal llamadas retiros voluntarios, que son más bien inducidos, señalados en perjuicio de los trabajadores”.

El fenómeno de los retiros "digitados"

Aunque en la sucursal local del Banco Hipotecario no se han registrado despidos directos hasta el momento, el sindicato advierte que la modalidad de "retiro voluntario" funciona como una herramienta de presión,. Gutiérrez fue tajante al definir esta práctica como una estrategia para evitar las consecuencias legales de un despido tradicional.

“Es un echado encubierto. Es lo mismo”, sentenció el dirigente sobre los acuerdos que las empresas proponen a los empleados.

El mecanismo, según denuncian desde La Bancaria, no es opcional ni equitativo.

Según el gremio, el criterio de las entidades es un “retiro voluntario inducido, digitado”, donde la empresa decide quién se queda y quién se va, independientemente de la voluntad real del empleado.

Impacto en San Juan y cifras del sector

La situación no es exclusiva de una sola entidad, sino que se observa en diversos bancos de la provincia, incluyendo instituciones de gran envergadura como el Banco Nación y el Banco San Juan,. En un relevamiento preliminar realizado por el sindicato, se estima que el impacto ya afecta a una parte considerable de la masa trabajadora local.

“Considerando los retiros del Banco Nación, que se fueron con una propuesta que estaba enganchada con la jubilación, ya se han ido en su totalidad entre 30 a 50 personas”.

Este escenario de achique se da en un contexto de alta presión por cumplimiento de objetivos, los cuales Gutiérrez calificó como “extremados” ante la caída de la cobrabilidad de préstamos y tarjetas de crédito por la crisis económica general. La falta de cumplimiento de estas pautas elevadas genera un ambiente de “trato y destrato” que termina empujando a los trabajadores hacia las propuestas de salida.

Alerta por la profundización de las medidas

La conducción nacional de La Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, monitorea de cerca la situación y no descarta que el conflicto escale si no hay una marcha atrás en las políticas de desvinculación. Gutiérrez advirtió que el plan de lucha actual es solo el comienzo.

“Si no conseguimos solucionar los puntos que hay vamos a a doblegar esfuerzo y vamos a elevar la la medida de acción para el próximo momento”.

Por ahora, los trabajadores se mantienen en asamblea permanente, cumpliendo estrictamente con las nuevas reglamentaciones tras la reforma laboral para garantizar la legitimidad de sus reclamos.