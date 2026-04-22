Caminaba por la oscuridad, la atropelló una moto y fue hospitalizada

Durante la noche del martes se produjo un grave incidente de tránsito en el departamento de Albardón cuando una motocicleta impactó contra una mujer que caminaba por la zona de Villa Ampakama. El hecho tuvo lugar precisamente en el cruce de las calles La Laja y San Nicolás donde un sector con poca luz fue el escenario del fuerte golpe.

Los peritos que trabajan en el caso señalaron que "las condiciones de visibilidad reducida debido a la escasa iluminación pública son uno de los elementos que los investigadores analizan como posible factor contribuyente al siniestro".

Según trascendió a través de la información que brindó el diario digital Albardón Noticias el estado de la calle resultó determinante para que el conductor del rodado no pudiera advertir la presencia de la peatona a tiempo.

Tras el choque se solicitó asistencia inmediata y dos ambulancias del servicio 107 llegaron al sitio para el traslado de los involucrados. Tanto la mujer como el motociclista ingresaron al Hospital Rawson para recibir atención médica aunque por el momento "no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones".

En el sector trabajó el personal policial de la Seccional 18ª realizando el relevamiento de pruebas necesario para "determinar con precisión cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades".