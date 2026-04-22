Cayó una red de prostitución de 70 futbolistas en Italia y un piloto de F1

La Guardia di Finanza y la Fiscalía de Milán desbarataron una organización que operaba desde el año 2019 brindando servicios exclusivos a deportistas de élite. Según los datos que surgen de la causa, se investiga una presunta red de prostitución y eventos de lujo que habría involucrado a cerca de 70 futbolistas de la Serie A y a un piloto de Fórmula 1.

La estructura funcionaba bajo la apariencia de una firma de eventos denominada Ma.De Milano, la cual gestionaba paquetes con acceso a boliches, restaurantes y fiestas privadas posteriores a los partidos.

Los operativos judiciales permitieron la detención de cuatro personas acusadas de asociación ilícita, lavado de dinero y favorecer la prostitución. Entre los principales arrestados se encuentran Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, quienes cumplen actualmente arresto domiciliario.

Las autoridades italianas aclararon que los deportistas involucrados en el expediente "aparecen como clientes y no como imputados dentro de la investigación" judicial que sigue su curso. Durante el desarrollo de la pesquisa se secuestraron más de 1,2 millones de euros vinculados directamente a la actividad de esta banda.

La red no solo limitaba su alcance a la ciudad de Milán y Cinisello Balsamo, sino que extendía sus fiestas privadas hasta Mykonos durante la temporada de verano.

En estos encuentros se menciona el uso recurrente de óxido nitroso, popularmente identificado como "gas de la risa", una sustancia que aunque no integra la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje ya motivó sanciones en otros ámbitos profesionales. Entre los puntos de encuentro detectados figuran el boliche Pineta Milano, el restaurante Langosteria Bistrot y el espacio Voya Rooftop.