En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, el oncólogo Javier Serer abordó uno de los temas más relevantes en la salud femenina: el cáncer de mama. Con un enfoque claro y accesible, el especialista hizo hincapié en la importancia de la detección temprana como principal herramienta para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

“Básicamente el cáncer de mama lo podríamos definir como un crecimiento descontrolado de las células mamarias”, explicó Serer, y agregó que este proceso puede derivar en invasión local y, en etapas avanzadas, en la diseminación hacia otros órganos.

Desde el inicio, el profesional marcó una diferencia clave en el abordaje del tema: más que hablar de prevención absoluta, es fundamental centrarse en el diagnóstico precoz. “En cáncer de mama, hablar de prevención absoluta no es tan correcto, es más importante hablar de detección temprana”, subrayó.

Factores de riesgo y controles

El envejecimiento es el principal factor de riesgo. A medida que aumenta la edad, también lo hace la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, no es el único elemento a tener en cuenta. El médico mencionó otros factores como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad.

Además, destacó situaciones que han comenzado a observarse con mayor frecuencia en mujeres jóvenes: “La nuliparidad, no tener hijos o no dar de mamar, también se ha visto que podría estar relacionado con este incremento de riesgo”.

En cuanto a los controles, Serer fue contundente: la mamografía anual a partir de los 40 años es la herramienta más efectiva. “Ese es el control más importante”, afirmó, recordando que anteriormente se recomendaba comenzar a los 50, pero que el aumento de casos en edades más tempranas adelantó las indicaciones.

Para mujeres menores de 40 años, no se recomienda realizar estudios de rutina salvo que existan antecedentes familiares o síntomas específicos. Entre los signos de alerta, el especialista mencionó la aparición de bultos, secreciones, cambios en la piel o dolor persistente.

Tratamiento y acompañamiento integral

Uno de los puntos más alentadores de la entrevista fue el impacto positivo de la detección precoz en el tratamiento. “¿Por qué es tan importante la detección temprana? Porque en general los tratamientos son menos invasivos y más cortos”, explicó Serer.

En estudios iniciales, incluso puede evitarse la quimioterapia o cirugías más complejas, logrando una alta tasa de curación con intervenciones más simples. Esto no solo mejora la calidad de vida de las pacientes, sino que también reduce el impacto físico y emocional.

En este sentido, el oncólogo destacó la necesidad de un abordaje integral: “Es súper importante el acompañamiento, con psico-oncólogos y un equipo interdisciplinario”. El entorno familiar y social también juega un rol clave en la adherencia al tratamiento y en los resultados finales.

Finalmente, dejó un mensaje claro y directo para la audiencia: “La detección a tiempo salva vidas”. Una frase que resume el eje central de la entrevista y que refuerza la importancia de no postergar los controles médicos.

La información, el compromiso con la salud y la consulta oportuna siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas probabilidades de curación.