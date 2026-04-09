Tras un exitoso verano que atrajo a turistas locales e internacionales, la directora de Anchipurac, Jenifer Tudela, detalló en diálogo con DIARIO HUARPE cómo el centro ambiental busca vencer los obstáculos de la distancia. Con el foco puesto en la "Eco ruta turística" y el trabajo territorial de los clubes ambientales, el complejo apuesta a consolidarse como un referente educativo en la provincia.

El Centro Ambiental Anchipurac enfrenta el desafío constante de atraer visitantes debido a su ubicación alejada de la ciudad y la falta de redes de colectivos que lleguen hasta el predio. Sin embargo, mediante la generación de actividades innovadoras y convenios, el centro ha logrado un aumento sostenido de visitas año tras año.

"Todo el año tenemos el desafío de lograr que la gente llegue... no estamos cerca de la ciudad, estamos algunos kilómetros y no siempre es fácil llegar, sumado que no tenemos redes de colectivos"

Crecimiento en el número de visitas

Durante la temporada de verano, específicamente en enero y febrero, el centro recibió a más de 3.000 personas, incluyendo residentes de San Juan, visitantes de otras provincias y turistas extranjeros. Durante este periodo, se destacaron actividades como el astroturismo, que completó sus cupos en tres jornadas gracias a la baja contaminación visual de la zona.

Este flujo se complementa ahora con el inicio de la temporada escolar, donde el centro recibe entre dos y tres escuelas diarias, manteniéndose "a full" desde marzo hasta noviembre. Además de los alumnos, el centro ha integrado en su rutina de vacaciones a centros de jubilados y colonias de verano, trabajando fuertemente para ofrecer un valor agregado a cada visita.

Estrategias de difusión y vinculación

Para contrarrestar la limitación del transporte espontáneo, Anchipurac ha articulado una fuerte alianza con el área de Turismo provincial. Tudela destacó que se han enfocado en "generar distintos tipos de propuestas para que la gente pueda acercarse que tengan un plus o un valor agregado la visita guiada"

Una de las apuestas más novedosas para este año es la creación de la "Eco ruta turística", un proyecto conjunto con el Parque Presidente Sarmiento, el Parque de la Biodiversidad y el Ministerio de Turismo. Esta iniciativa busca integrar al centro en un circuito temático similar a las rutas del vino o del olivo, lo que implicará una mayor difusión y una experiencia de mayor calidad para los asistentes.

Programas de gestión y buenas prácticas

En el marco del décimo aniversario de la resolución que creó los Clubes Ambientales Escolares, Anchipurac impulsa la presentación de proyectos locales que aborden problemáticas específicas de cada contexto escolar. Tudela informó que las inscripciones para estos clubes y la presentación de sus proyectos locales se encuentran abiertas desde el 6 de abril hasta el 29 de mayo, mientras que la presentación de proyectos se extiende hasta el 30 de junio.

Asimismo, el centro lidera el programa "Separar Suma", trabajando directamente con los municipios para instalar el hábito de la separación de residuos en origen. La directora destacó extender estas buenas prácticas: "No apuntar solo al vecino, sino también desde la administración pública empezar a implementar buenas prácticas. Si hacemos una buena disposición del residuo, cuidamos la energía, cuidamos el agua, podemos marcar la diferencia también"

Salidas fuera de Anchipurac: el trabajo en territorio

Una de las aristas fundamentales de la actual gestión es no limitar la educación ambiental a la infraestructura del edificio. El complejo cuenta con un equipo de educación ambiental que trabaja directamente en el territorio. Este equipo sale al encuentro de la comunidad para acompañar a los clubes ambientales en las escuelas y asesorar en la generación de proyectos.

El desafío para este año es extender este modelo al sector de la educación informal, creando clubes ambientales no escolares en uniones vecinales, asociaciones civiles y clubes sociales. De esta manera, Anchipurac busca que la concientización ambiental llegue a todos los rincones de la provincia, trabajando con los vecinos en su propio contexto para generar un cambio real en la cultura ambiental de San Juan.

Horario e inscripciones

Para quienes deseen conocer el centro, los horarios de visita son de lunes a viernes de 9:15 a 19:00 horas, realizándose la última visita guiada a las 18:00. Los sábados el horario es de 10:00 a 19:00, mientras que los domingos y feriados el complejo abre de 15:00 a 19:00 horas.

Para realizar la visita guiada es necesario solicitar un turno previo comunicándose al teléfono 2644 79 1840. También se puede gestionar a través de la página web oficial (anchipurac.sanjuan.gob.ar) o mediante su cuenta de Instagram (anchipuracsj), donde se encuentra disponible toda la información actualizada del centro.