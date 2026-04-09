San Juan dio un paso concreto en la incorporación de energías renovables aplicadas a la infraestructura pública. En diciembre de 2025, la avenida de Circunvalación registró un dato inédito: por primera vez generó más energía de la que consumió, a partir de la puesta en funcionamiento del sistema de paneles solares instalados a lo largo del anillo vial.

El presidente de la Empresa Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Lucas Estrada, confirmó a DIARIO HUARPE que los números del primer mes completo de operación evidencian un saldo energético positivo. “En diciembre de 2025 todo el sistema lumínico y las pantallas ubicadas en la Circunvalación demandaron un consumo de 264 kilovatios por hora”, explicó, al tiempo que indicó que ese nivel se mantiene en línea con los registros del mismo período de 2024.

La diferencia la marcó la generación de energía fotovoltaica. “En ese mismo mes, los paneles generaron 331 kilovatios por hora. Es decir, se produjo más energía de la que se necesitaba y el excedente se inyectó a la red”, detalló el funcionario.

El resultado confirma la eficiencia de una obra que, a poco de su implementación, comenzó a mostrar resultados concretos. La Circunvalación no solo logra autoabastecer su consumo energético, sino que además aporta energía al sistema general.

En ese sentido, Estrada explicó que el excedente generado no se pierde, sino que se transforma en una especie de crédito energético. “Ese saldo nos permite, durante los meses de invierno, tomar energía de la red sin tener que pagar la totalidad de lo que consumimos”, señaló.

La aclaración no es menor, ya que el comportamiento del sistema varía según la época del año. Durante el invierno, el consumo energético aumenta debido a la mayor cantidad de horas de oscuridad —lo que implica más tiempo de uso de luminarias y pantallas—, mientras que la generación solar disminuye por la reducción de la radiación disponible.

El sistema instalado en la Circunvalación está compuesto por 36 unidades solares distribuidas a lo largo de todo el anillo y en sus principales accesos. Cada una cuenta con una potencia de cinco kilovatios, lo que en conjunto permite cubrir el 100% de la demanda energética del corredor vial, incluyendo iluminación, cartelería y pantallas informativas.

Las estructuras, conformadas por monopostes metálicos de gran porte, sostienen diez paneles solares cada una, orientados hacia el Norte para maximizar la captación de radiación. A esto se suman los inversores y tableros eléctricos que permiten la conversión y distribución de la energía generada.

Con esta iniciativa, San Juan consolida una política energética orientada a la sustentabilidad y la eficiencia. La experiencia de la Circunvalación no solo reduce costos operativos, sino que también posiciona a la provincia en la vanguardia de la aplicación de energías limpias en obras públicas, en un contexto donde la diversificación de la matriz energética se vuelve cada vez más estratégica.