Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos

a Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor y 111 en contra, en el marco de una sesión que, pese a las expectativas de tensión, transcurrió con relativa calma para el oficialismo. El respaldo de bloques como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales resultó clave para alcanzar la mayoría necesaria y avanzar con la iniciativa.

El quórum se consiguió con 129 legisladores presentes, habilitando el inicio del debate. Además del bloque oficialista de La Libertad Avanza, aportaron presencia sectores aliados como Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y parte del bloque Unidos.

Estrategia de bajo perfil y votación anticipada

Aunque inicialmente se preveía una sesión extensa y con múltiples intervenciones, el oficialismo optó por una estrategia de bajo perfil. Varios diputados libertarios que estaban anotados para hablar desistieron de hacerlo al constatar que los votos estaban asegurados. “Están los votos, que se queden con los discursos”, sintetizó un legislador del espacio.

El clima distendido aceleró los tiempos y la votación se concretó antes de lo previsto, pasada la una de la madrugada. La certeza del resultado ya se percibía horas antes, especialmente con la presencia en el recinto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien siguió el tramo final del debate desde el palco.

Debate parlamentario y posiciones enfrentadas

El tratamiento comenzó con nueve pedidos de apartamiento del reglamento impulsados por la oposición, principalmente desde Unión por la Patria y la izquierda. Todos fueron rechazados por el oficialismo con el respaldo de sus aliados, consolidando su control de la sesión.

El diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, fue uno de los encargados de abrir el debate defendiendo la reforma. En su exposición cuestionó las críticas opositoras y sostuvo que la interpretación de la ley vigente era parcial.

En la misma línea, el legislador Nicolás Mayoraz afirmó que la iniciativa busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico: “Estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, señaló.

Desde la oposición, en cambio, las críticas fueron contundentes. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma como “regresiva e inconstitucional” y denunció la influencia del sector minero en su redacción. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la modificación de una norma que, según afirmó, ya lograba equilibrar intereses nacionales y provinciales mediante el respaldo técnico del IANIGLA.

También el diputado Juan Grabois expresó un fuerte rechazo al proyecto, al advertir sobre posibles consecuencias ambientales y el impacto en los recursos hídricos.

Silencio oficialista y cierre sin conflictos

A lo largo del debate, los bloques que acompañaron al oficialismo —incluidos La Libertad Avanza, el PRO y la UCR— mantuvieron una actitud mayormente silenciosa, evitando confrontaciones discursivas y priorizando llegar a la votación sin sobresaltos.

Finalmente, la reforma quedó aprobada con una diferencia clara, consolidando una nueva mayoría parlamentaria circunstancial que permitió al Gobierno avanzar en una de sus iniciativas clave en materia productiva y ambiental.