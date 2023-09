Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: hora, TV y cartelera de la velada

Canelo Álvarez se prepara para un emocionante enfrentamiento contra el campeón indiscutido de Peso Superwélter, Jermell Charlo. El pleito está programado para el sábado 30 de septiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Será un espectáculo sin igual, con dos de los mejores peleadores del momento enfrentándose entre sí en el cuadrilátero. Sin dudas, un gran show para no perderse.

Aunque se especulaba que Canelo se enfrentaría a su hermano Jermall Charlo, campeón mundial Mediano CMB, la pelea se llevará a cabo en la división de las 168 libras y estará en juego el título de campeón mundial CMB, FIB, AMB y OMB de Álvarez. El mexicano cuenta con una racha de siete victorias en la categoría de Supermediano, aunque sus dos últimas peleas, contra Gennadiy Golovkin y John Ryder, terminaron en decisiones unánimes en lugar de nocauts.

Por otro lado, Jermell Charlo, que ostenta un récord de 35-1-1 (19 KOs), no ha peleado en más de un año, y su última victoria fue por nocaut en el décimo asalto contra el argentino Brian Castaño en mayo de 2022. Este enfrentamiento promete ser un gran desafío para ambos pugilistas, con Canelo buscando consolidar su dominio en la categoría y el estadounidense tratando de dar la sorpresa.

Cartelera completa

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo, por los títulos Supermediano FIB, AMB, OMB y CMB.

Yordenis Ugas vs. Mario Barrios, por el título interino CMB de Peso Wélter.

Jesus Ramos vs. Erickson Lubin, Peso Superwélter.

Elijah Garcia vs. Armando Resendiz, Peso Mediano.

Horarios

Inicio de la cartelera principal: 18:00 CDMX, 20:00 Este de Estados Unidos, 21:00 de Argentina y 2:00 de España.

Aproximado de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: 21:15 CDMX, 23:15 Este de Estados Unidos, 0:15 de Argentina y 5:15 de España.

Transmisión

En México: Star+ , TV Azteca y Televisa.

En Argentina, Colombia y Latam: Star+.

En Estados Unidos: Showtime y FITE.