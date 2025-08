Rumores de romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal desatan revuelo en redes y medios españoles

El mundo del espectáculo y el fútbol se vieron sacudidos por un nuevo rumor que involucra a la cantante argentina Nicki Nicole y al futbolista Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona. Según declaraciones del periodista español Javi Hoyos, ambos habrían sido vistos en actitud cercana en una discoteca, lo que despertó especulaciones sobre una posible relación sentimental. El supuesto encuentro habría tenido lugar tras el festejo del cumpleaños número 18 del jugador.

La celebración, organizada por Yamal, se llevó a cabo en un entorno privado donde no se permitió el uso de teléfonos móviles, lo que no impidió que trascendieran detalles del evento. Entre los invitados estuvieron reconocidas figuras del ámbito musical como Bizarrap, Duki, Luck Ra y la propia Nicki Nicole. Aunque no se reportaron muestras de afecto en la fiesta, testigos mencionaron un clima de coqueteo entre ambos artistas, lo que habría sido el inicio de una relación más cercana.

Publicidad

Posible romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Días más tarde, el 24 de julio, ambos fueron vistos juntos en una discoteca de playa, según información compartida por Hoyos. Allí, habrían sido sorprendidos besándose y salieron del lugar alrededor de las cuatro de la madrugada. Un detalle que captó la atención de los fanáticos fue una fotografía publicada por Yamal esa misma noche, en la que aparece con una marca de labios en la mejilla, la cual atribuyó a su madre. Sin embargo, una imagen compartida por Nicki Nicole mostrando un beso similar alimentó aún más las conjeturas.

Las redes sociales se llenaron de especulaciones cuando la cantante argentina compartió un video escuchando el tema “The Boy Is Mine”, acompañado de un guiño a la cámara. Para muchos, incluido el propio Javi Hoyos, este gesto fue una señal implícita de que algo está sucediendo entre ambos. El periodista afirmó que la información proviene de una fuente confiable, una joven que ya le habría proporcionado primicias certeras en el pasado.

Publicidad

Mientras tanto, figuras cercanas al entorno no tardaron en reaccionar. Malú Trevejo, expareja de Trueno, exnovio de Nicki Nicole, dejó un comentario llamativo en la cuenta de Hoyos al enterarse de la noticia: “Ahora entiendo por qué me dejó de seguir de la nada”. La frase fue interpretada como una indirecta cargada de tensión hacia Nicki. Por ahora, ni Yamal ni Nicole se han pronunciado oficialmente sobre el tema, pero la diferencia de edad, él con apenas 18 años y ella por cumplir 25, también ha sido parte del debate público en torno a esta posible relación.