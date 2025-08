Un mendocino captó presunto OVNI en Salta tras revisar las fotos de su viaje

Un periodista oriundo de Mendoza vivió una experiencia inesperada en su último viaje a Cachi, Salta. Gustavo Yañez, quien desde hace años investiga el fenómeno OVNI, viajó al norte del país con un objetivo muy concreto: observar objetos voladores no identificados. Aunque no logró ver nada en tiempo real, las sorpresas llegaron más tarde, cuando al revisar las fotos tomadas durante su excursión encontró extrañas luces y formas en el cielo.

“Tomé varias fotos al azar el domingo y cuando las amplié, ahí estaban”, escribió en sus redes sociales. Las imágenes captadas por Yañez muestran puntos oscuros, densas estelas y una enigmática franja negra que se repite en dos tomas. Según él, jamás había tenido ese tipo de fallas en sus fotografías. Intrigado, decidió profundizar el análisis con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial, a la que le pidió que examinara las fotos como lo haría un experto en ufología.

El resultado del supuesto avistamiento OVNI

El informe generado por la IA arrojó resultados sorprendentes. El sistema identificó “orbes”, formaciones triangulares y trayectorias anómalas en el cielo. Uno de los elementos más llamativos fue una estela densa y horizontal que, a diferencia de las que dejan los aviones, no se disipa en los extremos. En su interior, además, se percibe un objeto oscuro. En otra imagen se distingue claramente un avión con su traza habitual, y cerca de él, otra estela con características muy distintas. “El contraste entre ambas deja en evidencia que lo que se captó no responde a un fenómeno aeronáutico típico”, concluyó el análisis, clasificando las imágenes como FANI (Fenómenos Aéreos No Identificados).

Para Yañez, Cachi tiene un magnetismo particular. “Hay algo en esa zona. Una energía distinta. El cielo no deja de sorprender”, comentó. La localidad salteña, famosa entre los aficionados al turismo ufológico, alberga incluso un ovnipuerto diseñado por el artista suizo Werner Jaisli, que se ha convertido en un sitio de culto para los seguidores del fenómeno.

No es la primera vez que el periodista experimenta algo así. Su interés por los ovnis surgió tras participar en un Fan Press en Chile, donde su escepticismo inicial fue reemplazado por una fuerte curiosidad. Desde entonces, se convirtió en un observador constante del cielo, en especial en Malargüe, departamento mendocino al que considera una “zona caliente de avistamientos”. Durante la pandemia recibió testimonios impactantes, como el de dos mujeres que afirmaron haber sido perseguidas por un ovni en la Ruta 40. Hoy, las salidas nocturnas junto a su esposa e hijo se han convertido en una costumbre, y hasta logró convencer a amigos incrédulos, que luego de acompañarlo, aseguran haber visto lo mismo.