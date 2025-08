Hace exactamente un año, el 6 de agosto de 2024, un hecho conmocionaba al país: Fabiola Yáñez contactó a la justicia para formalizar una denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Aunque la presentación oficial se concretó al día siguiente, el 7 de agosto, esa fecha marcó el inicio de un proceso judicial de alto impacto. En estos 365 días, se han registrado avances significativos, incluyendo la imputación y el procesamiento confirmado de Fernández. Sin embargo, la promesa de un juicio oral aún se mantiene sin una fecha definida ni detalles concretos.

La denuncia fue presentada desde Madrid, donde Fabiola Yáñez reside actualmente, e incluyó acusaciones por lesiones físicas, violencia psicológica y amenazas, ocurridas durante su convivencia con Fernández en la Quinta de Olivos. Como pruebas, se incorporaron registros fotográficos, mensajes y el testimonio de una excolaboradora.

En febrero de este año, el juez federal Julián Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. La medida fue apelada por la defensa, pero en abril la Cámara Federal confirmó el procesamiento por mayoría y dejó el expediente en condiciones de ser elevado a juicio oral.

En junio, el fiscal federal Ramiro González dio por concluida la etapa de instrucción y solicitó formalmente que la causa pase a juicio. Sin embargo, a un año del inicio del proceso, la causa aún no ha sido elevada por completo ni hay un tribunal asignado con fecha definida.

Desde el entorno de Yáñez señalaron que la querella pedirá hasta 12 años de prisión para el exmandatario. Según el tipo de delitos imputados, la pena máxima en caso de condena podría alcanzar los 18 años.

Un año en la Justicia: la cronología del caso

A un año del día en que Fabiola Yáñez contactó a la justicia para formalizar su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, el caso sigue marcando la agenda judicial y política. El 6 de agosto de 2024, Yáñez se comunicó con el juzgado, y el 7 de agosto, radicó formalmente la denuncia, acusando a Fernández de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones continuas."

La acción judicial se originó en julio del año pasado, cuando el juez Julián Ercolini, en otra causa, descubrió mensajes y fotos que narraban presuntas agresiones. Aunque Yáñez inicialmente no quiso denunciar, la publicación de estos mensajes por Clarín el 4 de agosto de 2024 actuó como catalizador. Tras la denuncia, Ercolini dictó medidas cautelares: prohibición de acercamiento a 500 metros, cese de contacto y prohibición de salir del país para Fernández.

El proceso judicial avanzó. El 8 de agosto de 2024, profesionales de DOVIC y UFEM entrevistaron a la ex primera dama. El 11 de agosto, el Ministerio Público Fiscal solicitó no publicar imágenes de sus lesiones para evitar revictimización. La defensa de Yáñez amplió la querella el 12 de agosto, detallando acoso, abuso psicológico y violencia física. El 13 de agosto, Yáñez ratificó su denuncia por videoconferencia desde Madrid, afirmando haber sufrido "golpes físicos" y que "no aguantaba más". El 14 de agosto, el fiscal Ramiro González imputó formalmente a Alberto Fernández por lesiones leves y graves, doblemente agravadas, y amenazas coactivas, señalando ocho años de "violencia psicológica, física y económica".

En respuesta, Alberto Fernández presentó una contradenuncia, acusando a Yáñez de "violación de secreto" y "acceso ilegítimo a la nube de Google". El expresidente alegó que su ex esposa filtró videos íntimos con Tamara Pettinato, obtenidos desde un teléfono que él le había dado a su hijo. Dicha reconvención, inicialmente en justicia federal, fue remitida a la justicia nacional ordinaria por decisión de la Corte Suprema el 20 de junio de 2025. Fernández negó las acusaciones de violencia física, calificándolas de "falsas" y parte de una "campaña de desprestigio". Incluso denunció a la madre de Yáñez por falso testimonio en noviembre de 2024.

El punto de inflexión en la causa principal llegó el 17 de febrero de 2025, cuando el juez procesó formalmente a Fernández. Esta decisión fue ratificada el 15 de abril de 2025 por la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó el procesamiento por lesiones leves y graves agravadas por violencia de género, y amenazas coactivas. La Cámara dio por acreditado que Fernández golpeó a Yáñez en al menos dos ocasiones, causándole moretones, y destacó la "notoria desigualdad de poder" en la relación. Con el procesamiento confirmado y un embargo de $10.000.000 sobre sus bienes, Alberto Fernández se encuentra "a un paso del juicio oral".