En los últimos años, la raza de perros bulldog francés se convirtió en una postal habitual en los hogares sanjuaninos. El fenómeno tiene explicaciones estéticas y culturales, pero también implica ciertos riesgos. En el Día del Veterinario, uno de los máximos exponentes en la provincia como Aldo "Pirata" Olivares, analizó este boom canino en diálogo con DIARIO HUARPE.

“La gente siempre busca mascotas que están de moda. Adquieren perros simplemente por eso, sin informarse antes de todo lo que puede significar tenerlos”, advirtió Olivares, veterinario y dueño de El Arca, con más de dos décadas de experiencia en la provincia.

El auge de esta raza, pequeña, simpática y de expresión bonachona, coincidió con su aparición recurrente en medios, influencers y publicidades. “Esta raza de animales están en todos lados. Aumentó muchísimo su cantidad en estos últimos años”, confirmó. Sin embargo, detrás de esa cara tierna, hay una serie de características que exigen atención constante.

Ventajas y desventajas del bulldog francés

De temperamento afectuoso, juguetón y adaptable a espacios pequeños, el bulldog francés parece la mascota ideal para la vida urbana. Pero no todo es tan sencillo. Esta raza braquicéfala —con el hocico corto— tiene predisposición a problemas respiratorios, especialmente en los meses calurosos, y necesita cuidados específicos para su piel y su columna.

Es una muy buena mascota, pero hay que tener muchos cuidados con esta raza en particular. La limpieza de sus pliegues faciales, la atención a su sobrepeso y la protección frente al calor extremo son aspectos claves para su bienestar. Además, no toleran bien el ejercicio intenso ni la soledad prolongada. La advertencia de los profesionales es clara: No es un perro para cualquiera. Antes de tener uno, hay que saber todo lo que implica cuidarlo bien.

La consulta más frecuente: prevenir antes que curar

En su clínica, Olivares notó un cambio positivo en la relación entre las personas y sus mascotas. “Por suerte, en estos últimos tiempos la mayoría de las consultas son por cuestiones preventivas: vacunaciones, desparasitaciones, baños, pulgas y garrapatas”, enumeró. La tendencia muestra que cada vez más dueños se preocupan por la salud desde el primer momento, y no cuando el animal ya está enfermo.

“El ideal es ese: adelantarse, prevenir, hacer todo lo que es higiene previa. Eso ayuda muchísimo”, resaltó. Este enfoque preventivo no solo mejora la calidad de vida de los animales, sino que también reduce los costos a largo plazo.

La salud animal y el bolsillo en tiempos difíciles

La situación económica del país impacta en todos los aspectos, incluida la salud veterinaria. Aun así, el panorama es más alentador de lo que se podría pensar. “Desde la pandemia hacia adelante y con las políticas de gobierno que tuvimos, estaba complicado. Pero yo veo que el año pasado y este está más estable, va mejorando”, sostuvo Olivares.

Pese a la inflación y la merma en el poder adquisitivo, las consultas se mantuvieron estables. “La gente no dejó de atender a sus mascotas, aunque a veces busque alternativas más económicas o espacie un poco los controles”, agregó.

Perros adoptados: una realidad que mejora

Otro punto que destaca el veterinario es el estado general de los perros rescatados o adoptados. “En nuestra provincia tenemos muchas asociaciones proteccionistas y mucha gente que se dedica a eso. La mayoría de los perros que se adoptan ya vienen atendidos”, explicó. Esta red de cuidado previo evita que los animales lleguen en estado grave a las clínicas.

“No es lo mismo un perro rescatado de la calle que uno que ya pasó por una entidad de protección. Ya tienen una atención previa que ayuda a que no estén tan abandonados”, celebró Olivares, quien considera clave el rol de las organizaciones locales.

Más allá de la moda, una vida entera

La elección de una mascota no debería responder únicamente a una tendencia. El bulldog francés, con toda su ternura y popularidad, también representa una responsabilidad seria. Adoptar o comprar un perro no es solo para la foto. Es una vida, y necesita atención constante.

En San Juan, como en muchas otras provincias, el desafío es claro: acompañar la moda con educación, y garantizar que el amor por los animales no se agote cuando termina la novedad.