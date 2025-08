El debate en torno al proyecto de Ley de Proveedores Mineros escaló en San Juan tras las declaraciones del directivo de Vicuña Corp, José Morea, quien manifestó que la normativa podría "limitar" y generar una "pérdida de transparencia" en el sector. La respuesta no tardó en llegar por parte de Fernando Godoy, presidente de Caprimsa, quien calificó los dichos de Morea como "muy fuertes y fuera de contexto".

Fernando Godoy sostuvo en el Café de la Política que las afirmaciones del referente de la minera se contraponen con la línea de trabajo impulsada por el propio gobernador Marcelo Orrego, quien "viene insistiendo sobre la contratación de mano de obra local". En este sentido, el presidente de la cámara de proveedores comparó la situación actual con lo ocurrido en los inicios de la mina Veladero hace más de una década, señalando que Vicuña "está haciendo lo que hizo Veladero al principio".

La crítica se intensificó cuando Godoy denunció la falta de oportunidades para las pymes sanjuaninas. "No nos invitan siquiera a licitaciones y por eso pedimos honestidad y visibilidad". Además, el dirigente de Caprimsa cuestionó la falta de información por parte del directivo de Vicuña respecto a los compromisos ya asumidos por la compañía. Godoy recordó que los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que son parte del consorcio Vicuña, "firmaron su DIA y eso indica el porcentaje de compre local, por lo tanto, le falta informarse".

El presidente de Caprimsa también arremetió con ironía contra los argumentos de Morea sobre la transparencia. "Me río cuando habla de transparencia, ya que nadie se entera de las contrataciones que hace la empresa, de lo que nos enteramos es posterior a la adjudicación", afirmó. Godoy fue enfático al remarcar que los proveedores locales, que residen y trabajan en San Juan, desconocen por completo el proceso de selección de la minera: "De qué transparencia me habla Morea si nosotros los proveedores de San Juan, que vivimos en San Juan, no sabemos nada de Vicuña", sentenció.

Godoy subrayó el rol crucial del Gobierno provincial en esta disputa. Para el dirigente, la intervención del Estado es fundamental para regular el sector y evitar abusos. "El Gobierno es fundamental, ya que, si no pone las pautas, las empresas nos pasarán por encima y ellos deben protegernos a nosotros, los proveedores", manifestó Godoy, quien además destacó que la provincia y la nación son las mayores beneficiadas económicamente de la actividad minera. De una barra de doré (una aleación de oro y plata), "el 85% de la masa tributaria va al Estado, de esa parte el 15% es para San Juan", detalló.

Para finalizar, Godoy hizo hincapié en la importancia de la representación local en los cargos directivos de las empresas. El presidente de Caprimsa sostuvo que los dirigentes de la provincia han luchado históricamente por desplazar a gerentes extranjeros. "Los dirigentes empresariales de la minería en San Juan venimos luchando mucho para que todos los directivos de las empresas sean de acá", afirmó Godoy, citando como antecedente la batalla en Veladero para que los cargos directivos dejaran de ser ocupados por profesionales de Perú o Chile. Esta insistencia, según Godoy, se debe a que los sanjuaninos entienden mejor "la idiosincrasia de acá y somos distintos a otros países o provincias y hay que entenderlo".

Textuales

Fernando Godoy / Presidente de Caprimsa