Caos en Cuba: Incendian edificio del Partido Comunista

La octava noche consecutiva de manifestaciones populares en Cuba escaló en violencia el pasado viernes en el municipio de Morón, Ciego de Ávila. Ante los reclamos por prolongados apagones, escasez de víveres y malas condiciones de vida, decenas de ciudadanos incendiaron la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC). Los manifestantes ingresaron al inmueble para retirar mobiliario, cuadros y propaganda política, acumulando los objetos en la calle para crear una gran hoguera mientras gritaban consignas de "¡Libertad!".

El operativo policial terminó con un joven herido por arma de fuego. La disidente Rosa María Payá denunció en sus redes sociales que “reportan disparos en Morón de la policía contra el pueblo desarmado y pacífico”.

Guillermo Rodríguez Sánchez, periodista independiente, compartió videos del incendio y explicó que se captó el “momento exacto en el que, según la población presente, un policía disparó su pistola e impactó en el muslo a un muchacho que se encontraba alrededor de una fogata”. Al describir la situación, los residentes locales afirmaron en redes sociales que “el pueblo de Cuba se cansó” tras décadas de represión.

La difusión de los hechos se vio afectada por un corte de internet en la zona durante la noche del viernes. Paralelamente, la ONG Prisoners Defenders informó que ocho presos políticos fueron excarcelados, coincidiendo con diálogos entre el régimen de Miguel Díaz-Canel y representantes de Estados Unidos.