El impactante robo de diamantes en Bélgica que paralizó al mundo: el nuevo documental de Netflix

Ya está disponible en Netflix una nueva propuesta documental que no pasará desapercibida para quienes disfrutan de las historias de crímenes reales. Se trata de "Los diamantes de Amberes: El robo del siglo", una producción que revive uno de los asaltos más audaces de la historia reciente: el golpe al Centro Mundial de Diamantes en Bélgica, perpetrado en 2003 por una banda que desafió todos los estándares de seguridad.

El documental, estrenado este viernes 8 de agosto en la plataforma, tiene una duración de 1 hora y 35 minutos y se suma al creciente catálogo de contenido basado en hechos reales. Con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y recreaciones minuciosas, la obra reconstruye paso a paso cómo se organizó y ejecutó el robo que dejó perplejas a las autoridades europeas y al mundo entero.

El documental que acaba de estrenarse en Netflix

La historia se centra en Leonardo Notarbartolo, líder de una banda de ladrones italianos que logró ingresar a una de las bóvedas más seguras del planeta sin disparar un solo tiro. Inspirada en el libro Flawless: The Story of the World’s Greatest Jewel Heist, de Scott Selby, la producción detalla el nivel de planificación y precisión detrás del golpe, que tuvo como escenario el corazón del comercio mundial de diamantes: la ciudad de Amberes.

Bajo su título original "Stolen: Heist of the Century", el documental disponible en Netflix, no solo revela los aspectos técnicos del atraco, sino también las consecuencias que este generó. Desde la reacción del sector joyero hasta el operativo policial que llevó meses de investigación, la producción muestra el enorme esfuerzo de las autoridades belgas por rastrear el botín y llevar a los responsables ante la justicia.

Con una narrativa que equilibra el suspenso con el rigor periodístico, Los diamantes de Amberes se convierte en una excelente elección para quienes buscan una historia real cargada de tensión, inteligencia y audacia. Ideal para disfrutar este fin de semana, el documental arroja luz sobre un episodio que, más de dos décadas después, sigue siendo objeto de fascinación global.