Santa Lucía se prepara para una jornada de alegría y celebración con motivo del Día del Niño. La municipalidad invita a todos los vecinos a participar de un gran festejo que se llevará a cabo este sábado 9 de agosto a las 14:00 hs en el Camping Don Bosco, ubicado en la Ruta 20, km 7.

El evento, pensado para el disfrute de toda la familia, contará con una gran variedad de atracciones. Los asistentes podrán disfrutar de numerosos juegos, shows en vivo y sorteos especiales, todo en un ambiente diseñado para garantizar una tarde inolvidable a pura diversión.

Las obras que se están realizando en el Camping Don Bosco.

Un detalle destacado para este año es que el Camping Don Bosco ha sido objeto de importantes mejoras edilicias para recibir a los más chicos con mayor comodidad y seguridad. Las nuevas instalaciones permitirán que la jornada sea aún más placentera para los protagonistas del día.

Para facilitar el acceso de todos los vecinos, el municipio dispuso puntos de encuentro específicos para el traslado al camping. Se recomienda a las familias buscar el punto más cercano a sus domicilios para asegurar un viaje cómodo y organizado. Es importante recordar que, por seguridad, los niños deben ir acompañados de un adulto responsable.