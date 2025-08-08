Judiciales > Juicio abreviado
Amenaza de bomba en el show de Lali: pena en suspenso y multa de $10.000 para Salem
Por Germán González
Este viernes 8 de agosto de 2025, la Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión en suspenso al autor de la llamada de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito. Además lo obligó a pagar una multa de $10.000. Todo esto se dio en marco de un juicio abreviado en el que el jubilado Juan Carlos Salem, de 74 años, reconoció ser responsable de tres delitos: coacción, intimidación pública y tenencia de arma de fuego sin autorización. El imputado, a diferencia de otros casos similares, no debió pagar el monto millonario gastado en el operativo, según explicó el fiscal Alejandro Mattar a DIARIO HUARPE.
En desarrollo...
La millonaria recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro: lo acusan de narcotráfico y vínculos con cárteles
Durante tareas rutinarias de limpieza en una planta cloacal de Valle Fértil, operarios descubrieron un feto humano de unos cinco meses de gestación. El caso, que conmociona a la comunidad, está siendo investigado por la Fiscalía y la Policía, que intentan establecer el origen y las circunstancias del hecho.