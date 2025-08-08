Este viernes 8 de agosto de 2025, la Justicia de San Juan condenó a tres años de prisión en suspenso al autor de la llamada de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito. Además lo obligó a pagar una multa de $10.000. Todo esto se dio en marco de un juicio abreviado en el que el jubilado Juan Carlos Salem, de 74 años, reconoció ser responsable de tres delitos: coacción, intimidación pública y tenencia de arma de fuego sin autorización. El imputado, a diferencia de otros casos similares, no debió pagar el monto millonario gastado en el operativo, según explicó el fiscal Alejandro Mattar a DIARIO HUARPE.

En desarrollo...