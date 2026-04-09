Un hombre que se encontraba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial fue detenido en las últimas horas en el departamento Chimbas, tras un operativo llevado adelante por la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.

Se trata de Navarro, quien cumplía una condena de tres años de prisión por el delito de hurto agravado y que se había evadido en marzo de este año al no regresar de una salida transitoria.

Luego de tareas investigativas, el sujeto fue localizado en el barrio Los Andes, donde efectivos policiales lograron su detención en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Ejecución Penal.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo la condena que había quedado interrumpida tras su fuga.

Fuentes policiales indicaron que el operativo se desarrolló sin incidentes y forma parte de las acciones que se llevan adelante para dar con personas que incumplen medidas judiciales.

Con esta detención, las autoridades lograron recapturar a un individuo con antecedentes por delitos contra la propiedad, que permanecía evadido desde hacía varias semanas.