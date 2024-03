El hijo de un comisario de la Policía de San Juan, Marcos Ariel Álvarez, continuará detenido en prisión preventiva por seis meses a la espera de su juicio. El juez de Garantías, Pablo Leonardo León, tomó esta decisión luego de que éste fuera acusado de degollar a su amigo, William Vicente Álvarez, en medio de un cumpleaños que se celebró en el departamento Rawson en la noche del pasado sábado. La víctima aún continúa internado, peleando por su vida.

Según las fuentes judiciales, el acusado llegó cojeando debido a un problema de várices en su pierna izquierda y mostró signos de confusión durante la audiencia de formalización del caso. Aunque tuvo la oportunidad de declarar, decidió no hacerlo, pero expresó con voz apagada y dificultad para expresarse cuando el magistrado le dio la oportunidad para defenderse.

"Realmente no estoy muy consciente de todas las cosas de las que me están echando la culpa. Yo soy la víctima y no el victimario", dijo con voz tenue.