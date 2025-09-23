El próximo 26 de septiembre el Teatro del Bicentenario recibirá a uno de los musicales más aclamados de Broadway. Se trata de "Come from away", una producción que ha recorrido escenarios de Nueva York, Londres, España y Buenos Aires y que ahora llega por primera vez a San Juan bajo la dirección de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company. Con quince actores en escena, ocho músicos en vivo y una historia basada en hechos reales, la obra promete ser uno de los hitos culturales de la temporada.

El musical narra lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, cuando el cierre del espacio aéreo norteamericano obligó a desviar cientos de vuelos. Treinta y ocho de ellos aterrizaron en la isla de Newfoundland, en Canadá, duplicando en pocas horas la población del pequeño pueblo de Gander. Allí, los habitantes recibieron a más de siete mil pasajeros varados, brindándoles asistencia y contención en medio de la tragedia mundial. Esa experiencia, transformada en teatro musical, se convirtió en una celebración de la solidaridad y la empatía humanas.

La directora Carla Calabrese explicó a DIARIO HUARPE que la puesta que se verá en San Juan conserva la calidad de las grandes producciones internacionales: “Lo que van a ver el próximo 26 de septiembre es una puesta en escena prácticamente igual a la que se hizo en Broadway, igual a la que hicimos nosotros en España y en el Maipo. Una gran producción con 15 actores, 8 músicos y una historia inolvidable que pasó en la vida real, que va a provocar que el público salga transformado”.

La propuesta se sostiene en la fuerza de la música como vehículo emocional. Según señaló Calabrese, “lo que ofrece el musical es una historia totalmente potenciada por la música. Cuando contamos una historia y la música aparece de forma orgánica, cuando las canciones cuentan estados interiores de los personajes, hace que las historias y la profundidad de la obra llegue al alma mucho más fácilmente a través de la música”.

La obra no solo acumula premios y nominaciones en Broadway, Londres y Buenos Aires, sino que también mantiene vivo el espíritu del teatro como encuentro irreemplazable. “Nosotros creemos que el espectáculo en vivo nunca se va a terminar, es una experiencia única. Por eso el teatro no muere. Pensamos que más allá del streaming y de lo que venga, el teatro es eterno”, expresó la directora.

En palabras de Calabrese, la llegada del musical a la provincia representa una ocasión especial: “La verdad que es una oportunidad única para poder disfrutar de un espectáculo que estuvo 8 años en Broadway, estuvo en España, estuvo en el Maipo durante 4 temporadas, con muchísimos premios y reconocimientos y una historia que nos da la certeza de que podemos lograr una sociedad mejor. Así que me parece que es algo único esta función que va a estar en San Juan, es una sola función, por eso me parece importante que no se la pierda”.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de la plataforma tuentrada.com, con valores que oscilan entre los $35.000 y los $40.000. Además, existen descuentos especiales para jóvenes, jubilados y preventa anticipada. El público sanjuanino tendrá así la posibilidad de presenciar en una única noche un musical que conmovió a espectadores de todo el mundo y que celebra lo mejor del espíritu humano.