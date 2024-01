Pasadas las 12 de este miércoles 24 de enero, una nutrida caravana de manifestantes invadió las calles de San Juan en adhesión al paro nacional convocado por la CGT para protestar en contra de la Ley Ómnibus que ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara Baja. Entre los manifestantes estaba Cristóbal Carrizo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidió que el gobierno convoque ya a paritarias a los trabajadores estatales.

En contacto con DIARIO HUARPE, el dirigente, que se sumó a la marcha por las calles del centro, explicó que desde la ATE y la CTA Autónoma a la que representa en San Juan, han declarado el "estado de asamblea permanente". "Le hemos enviado ya hace tiempo una nota al gobernador pidiéndole que nos reciba y convocamos a todos los secretarios generales de la administración pública provincial para que le pidamos una reunión urgente al señor gobernador y a su equipo económico para que podamos hablar de paritarias", aseveró el dirigente.

Luego, Carrizo aseguró que, es urgente que se llame a debatir salarios porque en medio de este contexto de crisis económica en todo el país los sueldos no alcanzan. "No podemos esperar ni a febrero ni a marzo. Es ya la convocatoria que tiene que hacer para que podamos reconocer que los sueldos no alcanzan, que el Estado haga los estudios pertinentes para solucionar el problema, tienen que buscar soluciones y saber encontrarlas para llegar a un acuerdo con los gremios de San Juan", disparó el gremialista.

Sobre la situación en la Argentina y la presidencia de Javier Milei. Carrizo aseguró que el presidente "está hundiendo en la pobreza a todo el país" y agregó que "la sociedad está muy caliente con los manejos de la economía nacional" y agregó que "los trabajadores unidos no se van a dejar avasallar sus derechos que tanto ha costado conseguir", aseveró.

Luego, el estatal agregó que la marcha y paro "es para el bien de toda la sociedad que se ve afectada" y aseguró que con la devaluación y la inflación los salarios de los trabajadores del Estado "están bajo la línea de pobreza y así no se puede vivir", opinó.

Por último, el gremialista le habló a los diputados nacionales por San Juan. "A los representantes elegidos por el pueblo de los distintos bloques políticos les pedimos que no abandonen a su pueblo, que vean la movilización, que no acompañen una ley que va a perjudicar a San Juan porque el pueblo después se los va a recriminar", concluyó.