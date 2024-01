El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión del gabinete nacional en la que urgió a hacer los esfuerzos para aprobar cuanto antes la Ley Ómnibus y advirtió que si los proyectos no se aprueban, "será peor para todos". Por su parte, Adorni le metió presión a los gobernadores para que sus diputados voten a favor.

De esa forma, Milei dejó en claro que quiere que la Cámara de Diputados -que este martes se reúne en plenario de comisiones- apruebe "lo antes posible" el paquete de proyectos de ley con desregulaciones económicas y en otras áreas, y que la aprobación definitiva en el Senado sea antes del plazo de vencimiento de las sesiones extraordinarias, el 15 de febrero.

Por eso, en la reunión de gabinete, el jefe de Estado aseveró que si la iniciativa oficial no se aprueba, "será peor para todos", pero especialmente para las provincias, ya que el Gobierno planea, en ese caso, mandar a revisar las cuentas, número por número, de los ingresos que le destina la Nación.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló durante la mañana de este martes en rueda de prensa y fue categórico al decir que la ley es una transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejora salarios y que mejora el nivel de empleo.

A su vez, advirtió: “En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”.