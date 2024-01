El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatió este martes por la noche el proyecto de ley de "Bases y principios para la Libertad de los Argentinos". Y el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría, con la cantidad justa de adhesiones (55) y ayudado por parte de los bloques dialoguistas.

En un escenario híper fragmentado, la Coalición Cívica y el socialismo ya confirmaron que cada uno presentará dos dictámenes propios. Por otro lado, el oficialismo tiene en la mira que Unión por la Patria y la Izquierda van con sendos dictámenes de minoría, y apunta a una sesión maratónica que se extenderá por más de 48 horas.

No le fue fácil a La Libertad Avanza conseguir los apoyos: de esas 55 firmas, 34 fueron en disidencia parcial. El plenario se extendió en un momento, ya que en un momento se dudó si llegaban a tener dictamen.

De esta manera, el primer dictamen que se trate en la sesión será el del Gobierno, aunque eso no garantiza su aprobación: el proyecto aún puede recibir modificaciones en el debate en el recinto.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda se realizó en el anexo C de la Cámara Baja, donde el oficialismo esperaba tener a última hora un dictamen para llevar al recinto entre jueves y viernes.

En tanto, en los bloques más dialoguistas -la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO- mantuvieron reuniones permanentes para continuar analizando las modificaciones propuestas por el oficialismo.

Ley Ómnibus: la postura de los "dialoguistas"

En este marco, una de esas reuniones se concretó en el segundo piso de la Cámara de Diputados, en el despacho del presidente del bloque radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, que recibió al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se mostró "conforme" con algunas modificaciones al proyecto, en materia de economías regionales.

Sin embargo, manifestó su "preocupación" por el impacto que la ley de "Bases" podría tener en la producción, sobre todo para el biodiesel y las retenciones a los cereales, que aún se mantienen en la ley.

Pullaro sostuvo que "estamos muy conformes con la reunión" con el bloque que preside De Loredo, que dijo, "va a acompañar estos planteos y va a trabajar para que salgan de la ley o por supuesto para el rechazo de los mismos".

Por su parte, De Loredo dijo a los periodistas parlamentarios que el radicalismo "va a ser una garantía para darle al gobierno herramientas" que necesita, pero advirtió que esa bancada "no respaldará retenciones a los cereales ni a las economías industriales".

En esta misma línea, sostuvo que "el Gobierno va hacia un diseño de sus objetivos fiscales en donde de alguna manera se nutre de recursos no coparticipables aumentando el centralismo y dejando en una precariedad languideciente las fiscalidades provinciales. El ajuste no va a ser a costa de la lógica de billetera o látigo".

Ley Ómnibus: la advertencia del vocero Manuel Adorni

En tanto el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el martes por la mañana que si el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" no es sancionado, "el ajuste va a ser mayor para todos" y se va a avanzar sobre "todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se les pueda ocurrir".

El portavoz reiteró en el marco de su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, que "el equilibrio fiscal no se negocia" y, sin las herramientas que le otorgaría para ello la sanción de la ley, se recurrirá a "seguir con el ajuste de las cuentas públicas" por otras vías.

Impuesto a las Ganancias: avanza su restitución

El lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo una reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio, donde se anunció que hoy mismo enviará al Congreso el proyecto de ley de ingresos personales para revertir la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que se había derogado a fines de 2023.

En el bloque de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, también mantenían reuniones para continuar analizando qué postura adoptarán frente a las modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo. No obstante, ya deslizaron que no están conformes con los cambios y no descartan mantener su idea de ir con dictamen propio al recinto.

Ley Ómnibus: las negociaciones en el Congreso

Hasta anoche, La Libertad Avanza (LLA) buscaba acuerdos con la oposición dialoguista de Hacemos Coalición Federal, el PRO y la UCR, luego de que el Gobierno enviara por la mañana un borrador de dictamen, que contiene 523 artículos en lugar de 664.

En cuanto a los temas que presentan las mayores diferencias, se enumera el hecho de que se mantenga la delegación de facultades en salud, previsional y tarifaria y con el aumento de las retenciones.

Desde estos bloques consideran que la fórmula jubilatoria debería sacarse del dictamen y que el empalme entre las dos fórmulas que está en el texto del oficialismo "es inaceptable", consignaron fuentes de esas bancadas.

En el borrador del dictamen del proyecto "Bases", LLA incluye mantener el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reducir además el plazo de las delegaciones legislativas a un año; eliminar a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, a la vez que se establece la quita de retenciones sólo a las economías regionales, entre otros puntos.