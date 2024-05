"¡Maldita justicia! Teniendo todas las pruebas. Todo el día estoy destruido por la impotencia que no me deja vivir. ¡Maldita justicia, maldita, maldita! Y todos los fiscales, no me dejaron ver aunque sea el último segundo de mi hijo, no me dejaron pasar. ¿Para qué? Para esto, para sufrir más. No doy más. Tenemos pruebas para condenarlo a ese hijo de puta. Como quisiera que estuvieran un minuto en mi cuerpo, un minuto. Todos los fiscales, usted señor jefe de fiscales, Eduardo Quattropani, todos. No aguantarían, se los puedo asegurar. Maldita justicia, maldita", fueron las palabras desgarradoras que utilizó Gustavo, el padre de Francisco Márquez, en las redes sociales apuntando contra los fiscales. El video donde el hombre decidió expresar su dolor y frustración, fue compartido por Ayelen, la hermana del joven motociclista fallecido.

Todo se dio a partir del anuncio de un posible nuevo acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Gonzalo Nicolás Castro, el joven de 25 años que estuvo involucrado en el trágico accidente que resultó en la muerte de Francisco Márquez el 8 de abril de 2023. La pronta resolución del caso ha provocado una intensa reacción por parte de la familia de la víctima. La UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Pizarro, solicitó una audiencia para que el juez apruebe el acuerdo abreviado. Sin embargo, la parte querellante insiste en que el accidente fue un homicidio doloso, argumentando que Castro estaba participando en una picada cuando colisionó con Márquez.

Cabe destacar que el trágico accidente ocurrió el 8 de abril del año pasado en Ruta 60, cerca de la entrada al Camping de El Pinar, en el departamento Rivadavia. Gonzalo Nicolás Castro chocó por detrás con su Fiat Uno a Francisco Márquez, quien iba en su moto. Ambos se dirigían de oeste a este. El impacto fue tan violento que Márquez perdió la vida en el lugar del accidente.

Gonzalo Castro Salinas quiere aceptar su culpabilidad mediante juicio abreviado. Imagen DIARIO HUARPE.

Inicialmente, el fiscal Renato Roca estuvo a cargo del caso, acusando a Castro de homicidio doblemente agravado, alegando que conducía a una velocidad entre 115 y 130 kilómetros por hora en una zona donde el límite de velocidad permitido es de 60. Por su parte, la querella ha sostenido constantemente que el auto de Castro estaba modificado para competir y que él estaba participando en una picada al momento del accidente.

El posible acuerdo de juicio abreviado ha generado una fuerte oposición en la familia Márquez y las Familias del Dolor, quienes consideran que se está minimizando la gravedad del delito y el sufrimiento que han experimentado. Por su parte, la querella continuará abogando por una condena más severa que refleje las circunstancias agravantes del caso.

La decisión final ahora está en manos del juez, quien deberá determinar si aprueba el acuerdo de juicio abreviado. Mientras tanto, la familia de Francisco Márquez continuará luchando por lo que consideran una justicia completa y ejemplar para su hijo.