Rawson pone en valor las bibliotecas populares con una jornada cultural abierta

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, a través de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Comunidades, invita a toda la comunidad a participar del 1° Encuentro Anual de Bibliotecas Populares 2026, una propuesta cultural pensada para celebrar el Día Internacional del Libro promoviendo la lectura, la cultura y el encuentro comunitario.

El evento se llevará a cabo hoy viernes 24 de abril, a partir de las 18:00 horas, en la Plaza Centenario de Villa Krause, consolidándose como un espacio abierto, inclusivo y participativo para vecinos de todas las edades.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades que incluyen exposición y suelta de libros, presentación de escritores, recomendaciones literarias, danzas folklóricas y artísticas, además de la participación de emprendedores y organizaciones sociales. También habrá un espacio de micrófono abierto, promoviendo la expresión y la participación ciudadana.

Este encuentro busca poner en valor el rol fundamental de las bibliotecas populares como espacios de acceso al conocimiento, construcción de identidad y fortalecimiento del tejido social, generando instancias de intercambio cultural y comunitario.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fomentan la cultura, la educación y el encuentro, fortaleciendo el vínculo entre instituciones y vecinos.