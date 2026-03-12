La atención del mundo deportivo y político se traslada este jueves a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes. El sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deberá presentarse a las 11:00 ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Su declaración marcará el cierre de la ronda de indagatorias en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales e impositivos.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, se espera que el mandamás del fútbol argentino repita la estrategia de sus colaboradores: el tesorero Pablo Toviggino, el director general Gustavo Lorenzo y los dirigentes Víctor Blanco y Cristian Malaspina, quienes presentaron escritos y evitaron responder preguntas del magistrado.

Publicidad

El foco de la Justicia: $19.350 millones

La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pone la lupa sobre los períodos 2024 y 2025. Se acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención de IVA, Ganancias y aportes de seguridad social, pero sin depositar esos montos en las arcas del Estado dentro de los plazos legales.

La suma del reclamo original asciende a los $19.350 millones. Se trata de un delito que, según la Ley Penal Tributaria, contempla penas de entre dos y seis años de prisión efectiva para los responsables.

Publicidad

La defensa: "Persecución política"

Desde el entorno de Tapia, cuya defensa técnica está a cargo de Luis Fernando Charró, sostienen que la situación fiscal ya fue regularizada mediante pagos en efectivo y planes de cuotas. Por este motivo, los dirigentes enmarcan la causa judicial dentro de una "persecución política" orquestada desde la Casa Rosada en medio de la pelea por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Los directivos subrayan un dato que consideran clave: la AFA es la única asociación civil sin fines de lucro denunciada bajo estas condiciones, mientras otras empresas en situaciones similares solo afrontan reclamos administrativos.

Publicidad

Expectativa por el procesamiento

A pesar de la presentación de Tapia, en la calle Viamonte descuentan que el juez Amarante avanzará con el procesamiento de toda la cúpula dirigencial. La jornada de hoy será determinante para conocer si el "Chiqui" romperá el silencio o si, al igual que su mano derecha Toviggino, dejará que sus abogados hablen por él mientras la batalla entre el Gobierno y la AFA suma un nuevo capítulo en los tribunales.