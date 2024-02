San Martín festejará en el complejo de Ceferino Namuncurá el Ceferino Rock, un evento que se llevará a cabo este sábado en horas de la noche para que grandes y chicos puedan disfrutar. Contará con lo mejor de las bandas locales y con el espacio al aire libre para que las familias puedan acudir a comer un rico asado o bien, escuchar un poco de música. La entrada será a modo de colaboración con un alimento no perecedero o útiles escolares.

La intendenta del departamento, Analía Becerra, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que “nosotros buscamos fomentar y que se muestren las bandas locales. Hace mucho que no se realizaba un evento de este tipo y por una cuestión de que este año no hubo Fiesta del Sol en estas fechas, queríamos realizar una actividad en febrero para que las familias que no se fueron de vacaciones, no pudieron viajar, tuvieran un espectáculo a modo de cierre, debido a que comienza el año escolar y los ritmos empiezan a ser diferentes”, explicó.

La entrada tendrá un valor representativo y meramente solidario. La intendenta comentó que será un alimento no perecedero o útiles escolares, que irán destinados a quienes más lo necesiten en el departamento. “Eso nos va a servir después para redistribuirlo y llegar a las familias que siempre necesitan ayuda. La situación hoy en día es complicada. Por más que reciban ayuda, a veces no alcanza”, agregó.

Por último, con respecto al tema de ayuda y kits escolares, la jefa comunal de San Martín explicó que los mismos vecinos le piden por ayuda para poder tener alimentos o los kits. “Justamente este viernes, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia nos hizo un pequeño refuerzo y en menos de un día ya hemos entregado todos. Aun así, me siguen llegando mensajes de madres solicitándome si podemos ayudarlos con kits escolares. Si recolectamos estos en el evento de Ceferino Rock sería muy lindo porque vamos a poder llegar y cumplirle a la gente que más lo necesita”, finalizó.