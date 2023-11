Es estudiante de Arquitectura y modelo. Ha recorrido las pasarelas con diseñadores como Verónica de la Canal o Claudio Cosano, pero su gran pasión es hacer asados. Karen Moreno Ambrosini es la primera mujer en ganar el Concurso del Asador Sanjuanino, evento disputado este pasado sábado 25 en San Martín. En diálogo con DIARIO HUARPE contó cómo fue su experiencia en la competencia. Resaltó la importancia de que las mujeres se animen a romper con las barreras delas actividades "de hombres" y que ahora es la asadora designada de su grupo de amigas.

“La experiencia del concurso fue muy linda, el concurso en sí me pareció muy hermoso. También me gustó que me hayan dado la posibilidad de que las mujeres puedan participar. Fue un ambiente muy familiar y lindo”, comenzó contando Moreno Ambrosini. Aseguró que para ella fue como hacer un asado más, se sintió muy cómoda, no estaba nerviosa, lo disfrutó y cree que ese fue el puntapié inicial para que todo saliera diez puntos.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Karen deleitó al jurado con un costillar a las brasas de tres horas de cocción.

En la categoría a las brasas, Moreno participó con un costillar de tres horas de cocción y brindó detalles de cómo logró conseguir el primer puesto. “Solamente nos dejaban llevar sal y pimienta, que fue con lo que condimenté el costillar. Tenía que ser lo más simple posible”, dijo. Karen eligió como método de cocción la brasa indirecta: creó un círculo alrededor de la carne y la puso del lado del hueso por dos horas y media. Al finalizar, fue media hora del otro lado para luego emplatar en su mesa que estaba decorada para que los jurados juzguen.

Comentó cómo empezó su pasión por el asado. “Esto de los asados empezó luego de que me separé. Tenía ganas de comer asados y no tener que depender de que ningún hombre lo hiciera, entonces puse manos a la obra y así fui aprendiendo”. Hoy en día, es la elegida por sus amigas y familia para hacer los almuerzos de los domingos. “Me gusta todo lo que conlleva el asado, ese momento de acompañamiento, de que alguien te cebe mates, compartir una copa de vino o una cerveza con una picada antes de comer”, agregó.

Recibió el primer premio, la suma de $60.000 que fue entregado por las autoridades como el intendente Cristian Andino.

Con la pasión por los asados, Karen se destaca como modelo y es estudiante de Arquitectura. Esto también le ayudó en el concurso, ya que sacó su lado artístico del modelaje y la parte técnica de la arquitectura para poder decorar las mesas, el plato y el “escenario”, como le dijo ella a la parrilla.

La joven de 33 años resaltó la importancia de la igualdad de género. “Nosotras también podemos participar en los concursos que solo participaban hombres, hay que animarse”, finalizó. Esta es la primera vez que una mujer participa de esta competencia y pudo hacerse del primer premio en una de las categorías, siendo un ejemplo de pasión, superación y determinación.