Charles Oliveira quiere pelear por el título BMF frente a Max Holloway

Colby Covington se ofreció a darle la bienvenida a Charles Oliveira a la división de Peso Welter y “do Bronx” no descarta enfrentar a “Chaos” en su próxima aparición en UFC. El estadounidense mencionó al brasileño recientemente después de indicar que no peleará contra Ian Machado Garry, y fue un paso más allá al decir que tiene mejor lucha que el hombre que tiene el récord de más victorias por sumisión de todos los tiempos en la compañía.

Oliveira admitió que no esperaba el reconocimiento, pero le gustó. Cabe recordar que Covington peleó por última vez en diciembre de 2023, perdiendo por decisión unilateral ante el campeón de las 170 libras Leon Edwards . El excampeón interino de Peso Welter ha salido victorioso en 12 de sus 16 apariciones en el octágono. En su cabeza, sin embargo, tiene otro oponente potencial que le interesa para una pelea heredada: el campeón del BMF, Max Holloway.

Lo que dijo Charles Oliveira

"Me sorprendió que dijera mi nombre. Colby tiene este estilo de vender peleas, hablando un montón de tonterías. No lo conozco personalmente así que no puedo decirlo, sólo lo veo en la televisión y cuando habla. Me llamó, dijo que su jiu-jitsu es mejor, que su lucha es mejor, que es mejor que yo en todo", fue lo que comenzó diciendo Oliveira, en una entrevista con UFC Brasil.

Para añadir a lo anterior, Charles también resaltó: "¿Podría ser una gran pelea? Podría ser. Es una pelea que me haría ganar dinero, subir de división y pelear más fuerte. ¿Pero lo pienso? No sé. Me sentaré y hablaré con UFC y veré qué piensan. Creo que mis managers Diego Lima y Jorge Patiño 'Macaco' chocarán con ellos para decidir. Pero podría serlo. No podemos descartarlo".

"Absolutamente. ¿Por qué no? Se trata de legado. Max Holloway tiene el cinturón y peleamos antes y todos saben que tuve una lesión durante la pelea. Entonces, ¿por qué no luchar ahora? Estaría bien también. Hablamos de legado, de historia, por lo que ganar este cinturón también sería algo gigantesco", sentenció Charles Oliveira. Ahora, resta saber qué dirá UFC para verlos en acción a ambos.