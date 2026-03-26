San Juan se prepara para vivir una de las competencias más exigentes del mundo, el IRONMAN 70.3, pero la acción no estará solo en el asfalto y el agua. La gastronomía local tendrá un papel protagónico este viernes 27 de marzo, cuando los fogones se enciendan en el corazón de la Ciudad para mostrar lo mejor de nuestra tierra.

En una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes y el Ministerio de Producción, destacados chefs de la carrera de Gastronomía y Turismo de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) ofrecerán una experiencia culinaria única. La cita es en el Teatro del Bicentenario, sobre Avenida España, con entrada libre y gratuita para todos los sanjuaninos y turistas.

El objetivo de la jornada es ambicioso: vincular la oferta exportable de San Juan, esos productos que nos hacen conocidos en el mundo, con el alto rendimiento deportivo. Para ello, los cocineros trabajarán codo a codo con nutricionistas y deportólogos, diseñando platos innovadores que responden a las necesidades energéticas de los atletas.

Sabores con sello sanjuanino

La muestra no solo será visual, sino también sensorial. Los asistentes podrán conocer el uso técnico y saludable de ingredientes emblemáticos como el aceite de oliva, el vino (explicando su modo correcto de consumo), el dulce de membrillo rubio, los pistachos y las hortalizas de estación como espárragos y tomates.

La feria tecnológica y productiva estará abierta de 11 a 20 horas, pero el plato fuerte llegará con las clases magistrales y charlas temáticas que también podrán seguirse vía streaming.

El cronograma de los expertos

Si tenés pensado darte una vuelta por la Expo, estos son los horarios que no te podés perder:

11:30 a 11:45: Clase de cocina y nutrición deportiva. Uso e importancia del Aceite de Oliva. (Chef Mauricio Savoca, Sommelier Gustavo Berzesio y Nutricionista Paola Quiroga).

12:30 a 12:45: Charla “El vino y los deportes”. Cómo y cuándo incorporarlo a la dieta. (Sommelier Gustavo Berzesio y Nutricionista Paola Quiroga).

19:00 a 19:30: Pasas de Uva y Pistacho: la dupla mágica para el IRONMAN. Dulce de membrillo y confituras sanas. (Chef Marisa Correa y Nutricionista Ana Costa).

20:00 a 20:30: La Pizza Sanjuanina. Presentación del Vino y Aceite de Oliva edición IRONMAN. (Chef Omar Martínez, Nutricionista Ana Costa e invitados de APYCE).