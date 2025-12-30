El 30 de diciembre de 2025, alrededor de la 1:20 p.m., dos trenes colisionaron en el kilómetro 82 de la vía férrea que conecta Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu, en una zona de difícil acceso de la región andina de Cusco.

Este accidente dejó como saldo al menos un fallecido y cerca de veinte personas heridas, según reportaron medios peruanos. Las autoridades locales trabajan en la atención de los heridos y en el rescate de los pasajeros afectados por el incidente.

Publicidad

La vía férrea en esta zona es un importante corredor turístico que conecta la ciudad de Cusco con la emblemática ciudadela de Machu Picchu, un destino visitado por miles de turistas anualmente.

Las causas del choque aún están bajo investigación, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores en el lugar para garantizar la seguridad y atender a las víctimas.