La Justicia determinó que Cristian Gabriel “Pity” Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio oral por homicidio y fijó las fechas para el inicio del proceso judicial, que comenzará en agosto de 2026.

La resolución fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires luego de nuevos estudios médicos y psiquiátricos realizados sobre el músico. Según el fallo, el acusado presenta un “trastorno cognitivo leve”, pero mantiene capacidad suficiente para comprender el proceso y participar de su defensa.

De acuerdo con la resolución judicial, el debate oral se desarrollará los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, además del 2, 7, 9 y 14 de septiembre de 2026.

La causa llevaba más de siete años sin avanzar debido a que un informe médico elaborado en 2021 había concluido que Álvarez no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Sin embargo, en 2025 el tribunal ordenó nuevos peritajes para evaluar nuevamente su estado de salud mental.

El Cuerpo Médico Forense indicó que el músico conserva una “reserva cognitiva suficiente” para atravesar las distintas etapas del proceso penal. Los especialistas señalaron además que puede comprender lo que ocurre y tomar decisiones vinculadas a sus derechos procesales, aunque advirtieron sobre posibles fluctuaciones relacionadas con su cuadro clínico.

La defensa del cantante sostuvo una postura diferente y pidió una evaluación neuropsicológica especializada. Los abogados argumentaron que no existe certeza plena sobre el desempeño mental de Álvarez durante un juicio extenso y plantearon la posibilidad de un diagnóstico más severo.

Pese a esos cuestionamientos, el tribunal consideró que las pericias incorporadas al expediente son suficientes para acreditar la capacidad actual del acusado y resolvió avanzar con la organización del juicio oral.