Adorni: “La custodia a funcionarios y sus familias es seguridad nacional”

En una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada, Manuel Adorni defendió el uso de custodia y recursos de seguridad para funcionarios nacionales y sus familias, en medio de cuestionamientos vinculados al uso de fondos públicos y denuncias sobre su patrimonio.

“Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional”, sostuvo el jefe de Gabinete durante la rueda de prensa.

La conferencia se realizó tras la reapertura de la sala destinada a los periodistas acreditados y marcó el regreso de Adorni a ese espacio institucional. Durante su exposición, el funcionario repasó medidas de gestión y luego respondió preguntas sobre distintos temas políticos y judiciales.

Consultado por el uso de recursos oficiales fuera del horario laboral, Adorni aseguró que todas las medidas vinculadas a seguridad “se ajustan estrictamente al marco legal” y negó cualquier irregularidad.

El funcionario también recordó situaciones que, según indicó, atravesó junto a su familia desde el inicio de la gestión. “No solo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública”, afirmó.

Además, vinculó la necesidad de reforzar la seguridad con situaciones ocurridas recientemente en el Congreso Nacional. En ese contexto, mencionó declaraciones del diputado Rodolfo Tailhade y sostuvo que existieron conductas de seguimiento sobre familiares de funcionarios.

“No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, remarcó.

Durante la conferencia, Adorni también fue consultado por las denuncias judiciales relacionadas con su patrimonio. Sobre ese punto, afirmó que ya brindó explicaciones públicas y que volverá a hacerlo si la Justicia lo requiere.

“Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”, señaló el funcionario, quien además indicó que todavía no venció el plazo legal para presentar la actualización patrimonial correspondiente.

En otro tramo de la conferencia, explicó que su presencia en la sala de prensa tuvo como objetivo restablecer el funcionamiento habitual del espacio y adelantó que podrían implementarse cambios en la dinámica de preguntas para ampliar la participación de periodistas acreditados.