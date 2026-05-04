La próxima semana comenzará una nueva edición del Hot Sale, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que este año reunirá a más de 800 marcas con promociones, descuentos y opciones de financiación.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Hot Sale 2026 se desarrollará desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo. Según informaron desde la organización, el 48% de las empresas participantes son pymes.

Durante las tres jornadas habrá ofertas en categorías como Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Salud y Belleza, Deportes, Hogar, Supermercado, Gastronomía, Motos y Autos, entre otras.

Las empresas participantes deberán ofrecer al menos un 5% de descuento y tres o más cuotas sin interés, o un 10% de rebaja directa sobre el precio de lista. Desde CACE señalaron que el descuento promedio en la edición anterior fue del 30%.

Además, habrá más de 15.000 MegaOfertas y promociones especiales como las “MegaOfertas Bomba”, disponibles por tiempo limitado, y el “Mega BOOM”, que se activará durante la última noche del evento con descuentos mínimos del 50%.

El sitio oficial también incluirá herramientas para comparar productos, filtrar por cuotas o porcentaje de descuento y consultar recomendaciones mediante Cybot, el asistente con inteligencia artificial desarrollado para Hot Sale y CyberMonday.

Según Andrés Zaied, presidente de CACE, el evento se consolidó como una oportunidad clave para consumidores que buscan precios más bajos y opciones de financiación en un contexto de consumo más planificado.

El comercio electrónico continúa mostrando crecimiento en Argentina. De acuerdo con el Estudio Anual 2025 de CACE, el sector aumentó un 55% en facturación respecto al año anterior y alcanzó los $34 billones.

En paralelo, datos de Scentia indicaron que el consumo masivo a través del canal online creció 34,3% en marzo frente al mismo mes de 2025. Entre los rubros con mayores subas aparecen productos impulsivos, bebidas con alcohol y alimentos.