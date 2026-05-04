Las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación mostró una desaceleración durante abril, aunque advierten que mayo podría presentar nuevas presiones por el aumento de tarifas, combustibles y el impacto internacional derivado de la guerra en Medio Oriente.

Los relevamientos más optimistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del cuarto mes del año se ubicará entre 2,4% y 2,5%, por debajo del 3,4% registrado por el Indec en marzo.

Uno de los factores que ayudó a moderar el índice fue la desaceleración en algunos rubros estacionales, aunque alimentos y bebidas continuaron mostrando subas hacia el cierre del mes.

La consultora LCG informó que alimentos y bebidas aumentaron 1,3% en la cuarta semana de abril y acumularon tres semanas consecutivas de incrementos. Lácteos, carnes y bebidas encabezaron las subas, mientras que los panificados mostraron bajas parciales.

En la misma línea, Eco Go estimó una inflación mensual de 2,5%, tras detectar que los alimentos crecieron 0,5% en la última semana del mes. Según el informe, la presión sobre el índice general se mantuvo especialmente en los últimos días de abril.

Por su parte, C&T relevó una suba de 2,4% para el Gran Buenos Aires y señaló que alimentos y bebidas aumentaron cerca del 1%, luego de dos meses consecutivos con incrementos superiores al 3%.

El informe también indicó que la carne registró un aumento del 2%, el menor desde septiembre del año pasado, mientras que frutas y verduras mostraron bajas que ayudaron a contener la inflación general.

En contraste, el transporte tuvo una suba cercana al 4%, impulsada principalmente por el aumento de combustibles y el impacto del precio internacional del petróleo.

Las consultoras advirtieron que el escenario podría complicarse en mayo por factores externos vinculados a la guerra en Medio Oriente. Según Economía & Energía, el conflicto internacional encareció hasta un 30% las importaciones de Gas Natural Licuado y gasoil necesarias para afrontar la demanda invernal.

A esto se suman nuevos aumentos en transporte y servicios regulados. Desde mayo, los colectivos en Ciudad de Buenos Aires y Provincia aumentaron 5,4%, mientras que el subte pasó de $1.414 a $1.490.

También se actualizaron peajes y tarifas de gas, con incrementos que impactarán en el costo de vida durante las próximas semanas.

Las consultoras sostienen que el comportamiento de los precios regulados, la evolución del conflicto internacional y los costos energéticos serán determinantes para la evolución de la inflación en los próximos meses.