Este lunes 4 de mayo, el juicio contra un jornalero de 40 años entró en su etapa decisiva con la lectura de los alegatos. Ante el tribunal integrado por los magistrados Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera, la fiscalía ratificó la acusación por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y la guarda, en concurso real por cuatro hechos. Debido a la gravedad y reiteración de los ataques, la fiscal Ingrid Schott solicitó formalmente una pena de 24 años de prisión efectiva para el imputado.

La reconstrucción fiscal detalla que los ultrajes ocurrieron durante agosto de 2024 en una vivienda del fondo de la casa de la abuela paterna, donde residía el acusado. Los dos primeros ataques se habrían producido tras una reunión familiar; la víctima, quien presentaba un estado de indisposición por consumo de alcohol, fue sometida en la cama de su padre.

Según la denuncia, el hombre utilizó dinero y manipulación emocional —amenazando con quitarse la vida— para evitar que la adolescente relatara lo sucedido. Los restantes episodios habrían tenido lugar días después, aprovechando momentos de vulnerabilidad de la joven.

Desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron que el relato de la víctima es sólido y se encuentra respaldado por pericias psicológicas y testimonios del entorno cercano.

En contraste, la abogada defensora María Filomena Noriega solicitó la absolución de su cliente, cuestionando la credibilidad de la denunciante. La defensa sostuvo que la acusación podría estar motivada por conflictos económicos y problemas de conducta previos de la adolescente, planteando como alternativa una condena por abuso sexual simple de ejecución condicional.

El acusado, quien permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva desde agosto de 2025, se mostró imperturbable durante el desarrollo de las audiencias. El proceso judicial concluirá este martes, cuando el jornalero tenga la oportunidad de expresar sus últimas palabras ante el tribunal. Tras esta instancia, los jueces pasarán a deliberar para dictar el veredicto final que determinará el futuro del procesado.