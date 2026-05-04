Una impactante imagen del Parque Provincial Ischigualasto fue seleccionada entre las 25 mejores del mundo en el prestigioso certamen Milky Way Photographer of the Year 2026. La obra pertenece al astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile, quien logró captar la inmensidad del cielo sanjuanino con una calidad técnica destacada.

El concurso, organizado por la reconocida plataforma Capture the Atlas, reúne cada año las imágenes más impactantes de la Vía Láctea a nivel global. En esta edición, la fotografía tomada en San Juan compitió con postales de destinos remotos como Namibia, Islandia y Australia.

“El cielo de San Juan”, una imagen que recorre el mundo

La fotografía premiada, titulada “El cielo de San Juan”, logra una composición que integra la majestuosidad de la Vía Láctea con el paisaje característico del valle lunar. La escena fue capturada en la tradicional cancha de bochas del parque, uno de sus rincones más emblemáticos.

Para alcanzar ese resultado, Santile utilizó técnicas avanzadas de astrofotografía, como rastreadores estelares y procesos de edición que permiten resaltar las nebulosidades del centro galáctico sin perder detalle del entorno terrestre.

El reconocimiento implica, además, que la imagen forme parte de una galería internacional que suele ser replicada por medios de alcance global como BBC, Forbes y National Geographic.

San Juan, en la vidriera del astroturismo

La distinción no solo resalta el talento del fotógrafo, sino que también posiciona a San Juan como un destino privilegiado para el astroturismo y la observación del cielo nocturno.

La pureza atmosférica, la baja contaminación lumínica y la riqueza paisajística convierten a Ischigualasto en un escenario ideal para este tipo de capturas, cada vez más valoradas a nivel internacional.

Estar entre las mejores imágenes del mundo refuerza la proyección de la provincia como un polo de turismo científico y natural, capaz de atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al cielo y la geología.

El autor detrás de la imagen

Gonzalo Santile es un reconocido astrofotógrafo argentino especializado en paisajes nocturnos de alta resolución. Su trabajo se distingue por la precisión técnica y una fuerte narrativa visual, lo que le ha valido múltiples premios internacionales.

Con esta nueva distinción, su lente vuelve a poner en valor la belleza de los paisajes argentinos, proyectando al mundo la singularidad del cielo sanjuanino.