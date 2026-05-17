Cinco recetas de croquetas caseras saludables para hacer sin freír

Las croquetas caseras vuelven a ser protagonistas en la mesa familiar con versiones modernas que no necesitan aceite. Esta propuesta busca rescatar la esencia de la cocina de antes porque "no se tira nada, con poco se hace mucho, y el resultado es tan rico que nadie adivina que empezó como sobra" para que nada se desperdicie en el hogar.

Existen alternativas para todos los gustos como las clásicas de pollo y espinaca que llevan 300 gramos de carne y 200 gramos de pan rallado. Para quienes tienen menos tiempo las de puré de papa y queso están listas en solo 20 minutos si se usa el sobrante de la noche anterior. También hay opciones livianas como las de atún con avena y verduras que necesitan entre una y dos horas de reposo en la heladera para que la masa se compacte.

En las redes sociales se volvió viral una versión económica de arroz que se prepara sin huevo ni pan rallado usando solo cebolla y condimentos. Por otro lado las de arroz al horno con relleno de jamón o queso se terminan en 10 minutos de cocción fuerte tras ser pinceladas con aceite.

Estas preparaciones son ideales para que los más chicos coman nutritivo con platos que oscilan entre las 150 y 210 calorías por cada tres unidades. El secreto para que la masa sea fácil de manejar es usar ingredientes bien fríos antes del armado final.