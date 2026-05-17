Una muy famosa periodista confesó que tiene novio y sorprendió a todos

Dominique Metzger visitó el programa de Mirtha Legrand y compartió una noticia que sorprendió a los invitados al confirmar que ya no está sola. Con una sonrisa que no podía ocultar, la periodista de eltrece y TN confesó que "estoy arrancando algo... hace poquito" en referencia a su situación sentimental actual. Durante la charla, la comunicadora se mostró muy emocionada por este presente y definió el vínculo como una etapa de enamoramiento total.

Ante las preguntas directas de la conductora, Dominique no pudo evitar ponerse colorada y entre risas exclamó "¡Mirtha, me ponés nerviosa!" mientras intentaba dar detalles de su nuevo compañero.

Según relató la conductora, el hombre elegido no tiene relación con el mundo del espectáculo ni con el periodismo. Para ella esta característica es muy positiva y aseguró que "él es tranquilo, no es del medio, que viene bien" ya que busca mantener su intimidad protegida.

A pesar de que su pareja prefiere no estar bajo el foco de las cámaras, Dominique aprovechó el aire para enviarle un saludo y reafirmar lo bien que se siente. Sobre su estado de ánimo, la periodista fue contundente al repetir que "él sabe... estoy contenta, estoy contenta, estoy contenta" para dejar en claro la solidez de la relación.

En un clima de mucha confianza, la invitada también habló de su edad personal y reveló sin problemas que "tengo 48" años. Al cerrar este momento tan especial frente al público, la periodista volvió a remarcar que "estoy muy contenta" con su vida hoy.