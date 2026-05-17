El preocupante mensaje de L-Gante: “Me necesito a mí más que nunca”

L-Gante sorprendió a su comunidad con un mensaje cargado de sinceridad en sus redes sociales. En un contexto de mucha actividad laboral y exposición mediática por sus vínculos con Wanda Nara o sus cruces con Tamara Báez, el cantante decidió frenar y mirar hacia adentro.

El artista explicó que "Siempre quise y voy a elegir ser buena persona. Porque eso es lo que más valoro de lo que la vida/madre me enseñó" al referirse a los valores que guían su camino.

Esta etapa de introspección llega después de un tiempo donde la mirada ajena fue constante. El músico profundizó sobre su forma de ser y admitió que "Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace sentir bien, pero también comprendí que siempre hay que equilibrar y no olvidarse de uno mismo" para marcar un cambio de prioridades. La publicación despertó el debate entre más de 100 usuarios que enviaron apoyo ante su vulnerabilidad.

El referente de la cumbia 420 fue tajante sobre su presente emocional al confesar que "En este momento yo me necesito a mí más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el punto límite y vuelvo a tomar fuerza para tomar las mejores decisiones que creo que me van a hacer bien" mientras busca un equilibrio saludable. Para cerrar su descargo, lanzó una frase con su sello personal diciendo que "Errores tienen todos, un buen corazón muy pocos. Así que ahí vamos de nuevo. El piola soy yo" ante sus fanáticos.

Recientemente, el joven mostró un costado más tierno al inaugurar el cuarto de su hija Jamaica en su nueva propiedad. El espacio tiene un ventanal con vista al lago, alfombras en tonos lilas y una carpa de juegos.

Emocionado, el padre escribió que "Todavía no puedo creer qué linda habitación tiene mi princesa" al compartir las fotos. Incluso Tamara Báez se sumó a la alegría y le dedicó unas palabras a la niña diciendo "Tu felicidad es la mía, te felicito por tu habitación y hogar nuevo mamita. Que seas siempre así de feliz, es lo que más le pido a Dios" para priorizar el bienestar de la pequeña.